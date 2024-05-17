İsrail'e silah taşıyan gemilere limanları kapattılar

"Marianne Danica" adlı Danimarka uyruklu ticari yük gemisinin İsrail'e silah ve patlayıcı malzeme taşıdığının duyurulmasından sonra Sumar ittifakı ve Podemos partisinden gelen suç duyurularını değerlendiren hükümet, 21 Mayıs'ta bir İspanyol limanına ikmal için yanaşma talebinde bulanan geminin talebini reddetti.

Brüksel'de konuyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, bunu ilk defa yaptıklarını çünkü ilk defa İsrail'e silah taşıyan bir geminin İspanya limanına uğramak istediğini belirlediklerini söyledi. Politikalarının, İsrail'e gönderilecek savaş malzemeleri için yeni ihracat lisansları vermek olmadığını belirten Albares, bundan dolayı geminin ikmal için durmasına izin verilmemesi bu politika ile tutarlı ve aynı çizgide olduğunu vurguladı.

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BİR GEMİDE 12 TON ROKET OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Ayrıca İspanya'nın güneyindeki Cartagena limanı açıklarına gelen "Borkum" adlı geminin de İsrail'e gönderilmek üzere silah taşıdığı yönündeki haberler üzerine bazı sivil toplum örgütleri tarafından limanda gösteriler yapıldı.

Filistin'in İşgaline Karşı Dayanışma Ağı (RESCOP) adlı sivil toplum kuruluşu, "Borkum" adlı gemide 12 ton roket, 1,5 ton patlayıcı ve 740 kilogram diğer askeri malzemelerin olduğunu öne sürdü.

Gemi, limana yanaşmadan açıkta bekletilirken, koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakı ve muhalefetteki Podemos partisi geminin yükünün araştırılması için savcılığa talepte bulundu.

Hükümet kaynaklarından İspanyol basınına yapılan açıklamalarda ise geminin son varış noktasının İsrail değil Çekya olduğu açıklandı.