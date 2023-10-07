İsrail’i boykot için yola kolaları döktü. Şimdi İsrail düşünsün

Editör: Abdullah Keleş

Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattıklarını duyurdu. Gazze'den İsrail'e çok sayıda roket atıldı. Atılan roketlerden bazıları Askalan (Aşkelon) kentine isabet etti. İsrail'in de Gazze'ye saldırıları başladı.

KOLA DÖKEREK BOYKOT ETTİ

Yaşanan gelişmeler sonrası, Türkiye'de yaşayan bir gencin sosyal medyada gündeme oturdu. Kaldırımın kenarına oturan genç, İsrail’i boykot etmek için marketten aldığı kolaları yola döktü.

O anlar sosyal medyada çokça paylaşıldı.

İşte o görüntüler: