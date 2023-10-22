İsrail’i eleştirdi işinden oldu, “özür” işe yaramadı

Sözcü'nün haberine göre geçtiğimiz günlerde İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarında birçok batılı devlet İsrail’i haklı bulmuş ve tam destek açıklaması yapmıştı. Bunun üzerine Paddy Cosgrave, kendi sosyal medya hesaplarından İsrail’e destek veren batılı devletleri eleştiren bir gönderi paylaştı.

Cosgrave sosyal medya hesabından: “Bir kez olsun doğru olanı yapan İrlanda hükümeti hariç, pek çok Batılı lider ve hükümetin söylem ve eylemleri karşısında şok oldum. Savaş suçları müttefikler tarafından işlense bile savaş suçudur ve ne oldukları ortaya konmalıdır” gönderisi paylaşmıştı.

Cosgrave’in eleştirisi üzerine Facebook, Google gibi katılımcılar zirveden çekildiklerini bildirdi.

Alphabet’in sahibi olduğu Google ve Meta’nın yanı sıra Amazon, Intel, Siemens gibi pek çok şirket fuara gelme planlarını iptal ettiklerini açıklamıştı. İsrail haber sitesi Calcalist’in haberine göre, bir grup İsrailli yatırımcı da ortak bir bildiri yayınlayarak etkinliği boykot etme çağrısında bulundu.

ÖZÜR DİLEDİ AMA İŞE YARAMADI

70 bin kişiye ev sahipliği yapacak etkinlik öncesi tehditler alan Cosgrave bir özür mesajı yayınladı. Cosgrave özür mesajında, “Hamas'ın eylemleri şeytani, iğrenç ve canavarca. Hamas'ın zulmüne yanıt olarak İsrail'i uluslararası hukukun sınırlarını aşmamaya” çağırdığını ancak sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti.

Cosgrave’in özrüne rağmen şirketler geri adım atmadı ve boykota devam edeceklerini bildirdiler. Bunu üzerine Cosgrave istifa etmek zorunda kaldı. Organizatörler dün e-postayla yaptıkları açıklamada, Web Summit’in en kısa zamanda yeni bir CEO atayacağını ve 13 Kasım’da Lizbon’da başlayacak olan fuarın planlandığı gibi devam edeceğini söyledi.

Cosgrave ise konu ile ilgili açıklamasında “Ne yazık ki kişisel yorumlarım etkinlikten, ekibimizden, sponsorlarımızdan, girişimlerimizden ve katılan insanlardan uzaklaşmamıza neden oldu. Sebep olduğum her türlü incinme için tekrar içtenlikle özür dilerim” dedi.