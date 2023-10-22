İsrail’i eleştirdi işinden oldu, “özür” işe yaramadı

Dünyanın en büyük teknoloji zirvesi olan Web Summit'in CEO'su Paddy Cosgrave, yapılacak zirve öncesi İsrail’i eleştirdiği için gelen tepkiler üzerine istifa etmek zorunda kaldı.

İsrail’i eleştirdi işinden oldu, “özür” işe yaramadı

gerw.jpg

Sözcü'nün haberine göre geçtiğimiz günlerde İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarında birçok batılı devlet İsrail’i haklı bulmuş ve tam destek açıklaması yapmıştı. Bunun üzerine Paddy Cosgrave, kendi sosyal medya hesaplarından İsrail’e destek veren batılı devletleri eleştiren bir gönderi paylaştı.

Cosgrave sosyal medya hesabından: “Bir kez olsun doğru olanı yapan İrlanda hükümeti hariç, pek çok Batılı lider ve hükümetin söylem ve eylemleri karşısında şok oldum. Savaş suçları müttefikler tarafından işlense bile savaş suçudur ve ne oldukları ortaya konmalıdır” gönderisi paylaşmıştı.

Cosgrave’in eleştirisi üzerine Facebook, Google gibi katılımcılar zirveden çekildiklerini bildirdi.

Alphabet’in sahibi olduğu Google ve Meta’nın yanı sıra Amazon, Intel, Siemens gibi pek çok şirket fuara gelme planlarını iptal ettiklerini açıklamıştı. İsrail haber sitesi Calcalist’in haberine göre, bir grup İsrailli yatırımcı da ortak bir bildiri yayınlayarak etkinliği boykot etme çağrısında bulundu.

ÖZÜR DİLEDİ AMA İŞE YARAMADI

70 bin kişiye ev sahipliği yapacak etkinlik öncesi tehditler alan Cosgrave bir özür mesajı yayınladı. Cosgrave özür mesajında, “Hamas'ın eylemleri şeytani, iğrenç ve canavarca. Hamas'ın zulmüne yanıt olarak İsrail'i uluslararası hukukun sınırlarını aşmamaya” çağırdığını ancak sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti.

Cosgrave’in özrüne rağmen şirketler geri adım atmadı ve boykota devam edeceklerini bildirdiler. Bunu üzerine Cosgrave istifa etmek zorunda kaldı. Organizatörler dün e-postayla yaptıkları açıklamada, Web Summit’in en kısa zamanda yeni bir CEO atayacağını ve 13 Kasım’da Lizbon’da başlayacak olan fuarın planlandığı gibi devam edeceğini söyledi.

Cosgrave ise konu ile ilgili açıklamasında “Ne yazık ki kişisel yorumlarım etkinlikten, ekibimizden, sponsorlarımızdan, girişimlerimizden ve katılan insanlardan uzaklaşmamıza neden oldu. Sebep olduğum her türlü incinme için tekrar içtenlikle özür dilerim” dedi.

Öne Çıkanlar
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 18 24 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 18 24 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Tolunay Kafkas: Fenerbahçe'den özür dilerim Spor
Tolunay Kafkas: Fenerbahçe'den özür dilerim
Evi terk eden evli erkeklere kötü haber. Yargıtay'dan emsal karar çıktı Gündem
Evi terk eden evli erkeklere kötü haber. Yargıtay'dan emsal karar çıktı
Ayvacık açıklarında 19 kaçak göçmen yakalandı Gündem
Ayvacık açıklarında 19 kaçak göçmen yakalandı
Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu’ndan milyonluk anlaşma. Rekor ücrete imza attı Magazin
Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu’ndan milyonluk anlaşma. Rekor ücrete imza attı
İBB’nin yeni yurt açmasına AKP ve MHP engeli. İktidara yakın vakıflardan taraf oldular Gündem
İBB’nin yeni yurt açmasına AKP ve MHP engeli. İktidara yakın vakıflardan taraf oldular
Galatasaray Bayern Münih maçının hakemi belli oldu Spor
Galatasaray Bayern Münih maçının hakemi belli oldu