İsrail'in Batı Şeria'ya düzenlediği saldırıda ölen Filistinli sayısı yükseldi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, özellikle Batı Şeria'nın kuzeyinde artan şiddet olayları sonucunda can kayıplarının önemli ölçüde arttığına dikkat çekildi. Açıklamada, "Çarşamba gününün şafağından bu yana, şehit olan Filistinli sayısı 20'ye ulaştı." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Filistin Kızılayı da bölgede artan saldırılar nedeniyle büyük zorluklarla karşılaştıklarını belirtti. Kızılay tarafından yapılan açıklamada, Cenin kentinde Kızılay’a ait üç ekip aracının İsrail askerlerinin saldırısına uğradığı bildirildi. Kızılay, kuşatma altındaki Cenin kenti ve mülteci kampında, vatandaşların acil yardıma ihtiyaç duyduğu anlarda bile ekiplerinin saldırılara maruz kaldığını ve müdahalelerde zorluk yaşadığını vurguladı.

Ayrıca, Kızılay ekiplerinin hedef alınması sonucunda bir gönüllü doktorun gerçek mermiyle yaralandığı belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı da bu saldırıları kınayarak, sağlık ekiplerinin güvenliğinin sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

İsrail, 28 Ağustos'ta Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına yönelik, 2002'deki "2. İntifada"dan bu yana en yoğun saldırılarından birini başlatmıştı. Özellikle Cenin'deki saldırılar, üçüncü gününe girerken devam ediyor ve bölgedeki gerginlik tırmanmaya devam ediyor.