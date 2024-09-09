İsrail'in döviz rezervleri rekor seviyeye ulaştı

Kaynak: Haber Merkezi
İsrail'in döviz rezervleri rekor seviyeye ulaştı

İsrail Merkez Bankası'nın raporuna göre, Ağustos 2024 sonunda İsrail'in döviz rezervleri, Temmuz ayı sonundaki seviyesinden 3,743 milyar dolar artarak 217,377 milyar dolara ulaşarak rekor seviyeye ulaştı ve Mart 2024 sonundaki 213,741 milyar dolarlık önceki rekor seviyeyi geride bıraktı.

İsrail'de Ağustos sonunda rezervlerin GSYİH'ye oranı %42,3 oldu. Artış esas olarak rezervleri yaklaşık 4,243 milyar dolar artıran yeniden değerleme sonucuydu.

İsrail'in Filistin'e karşı başlattığı saldırıların başlangıcı olan Ekim 2023'te şekeli desteklemek için 30 milyar dolara kadar döviz satma planını duyurmasına rağmen, İsrail Merkez Bankası Ağustos döviz satmada uyguladığı katı tavrını sürdürerek, savaşın başlangıcından bu yana sadece 8,5 milyar dolar döviz sattığını duyurdu. Döviz satışının çoğu Ekim ve Kasım 2023'te gerçekleşti.

İsrail'in son 12 ayda döviz rezervleri 202,856 milyar dolardan 213,741 milyar dolara çıktı.

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