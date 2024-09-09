İsrail'in döviz rezervleri rekor seviyeye ulaştı

İsrail'de Ağustos sonunda rezervlerin GSYİH'ye oranı %42,3 oldu. Artış esas olarak rezervleri yaklaşık 4,243 milyar dolar artıran yeniden değerleme sonucuydu.

İsrail'in Filistin'e karşı başlattığı saldırıların başlangıcı olan Ekim 2023'te şekeli desteklemek için 30 milyar dolara kadar döviz satma planını duyurmasına rağmen, İsrail Merkez Bankası Ağustos döviz satmada uyguladığı katı tavrını sürdürerek, savaşın başlangıcından bu yana sadece 8,5 milyar dolar döviz sattığını duyurdu. Döviz satışının çoğu Ekim ve Kasım 2023'te gerçekleşti.

İsrail'in son 12 ayda döviz rezervleri 202,856 milyar dolardan 213,741 milyar dolara çıktı.