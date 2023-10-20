İsrail’in esas korkusu ortaya çıktı. Demir kubbe çökebilir

İsrail ile HAMAS arasındaki çatışmalar her geçen gün şiddetlenirken savaşın bütün bölgeye yayılmasından endişe ediliyor.

ABD merkezli Bloomberg de, Ortadoğu'daki çatışmanın katlanarak büyümesi durumunda İsrail'in savunmasını sağlayan Demir Kubbe hava savunma sisteminin, füze saldırılarıyla başa çıkamayabileceğini yazdı.

Bloomberg'in uzmanlara dayandırarak verdiği habere göre, İsrail'in ABD desteğiyle geliştirilen yüksek teknolojili Demir Kubbe hava savunma sistemi, Ortadoğu'daki çatışmanın büyümesi halinde füze saldırılarıyla başa çıkamayabilir.

Bloomberg’de yer alan habere göre, çatışmanın daha da tırmanması durumunda, Demir Kubbe önleme oranının yüzde 80'e kadar hafif bir düşüşünün bile düşürülemeyen füze sayısında artışa yol açabileceği belirtildi.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nde araştırmacı olarak görev yapan Shaan Sheikh, ajansa verdiği demeçte, “Hizbullah mevcut çatışmaya girerse, Demir Kubbe'nin füze ateşi altında ezilme riski kesinlikle var" dedi.

Uzman, Lübnan Hizbullah'ının dünyadaki ‘en silahlı devlet dışı aktör’ olduğunu ve güdümsüz topçu roketlerinin yanı sıra balistik, uçaksavar ve tanksavar füzelerinden oluşan çok geniş bir cephaneliğe sahip olduğuna dikkat çekti.

George Washington Üniversitesi’nden Prof. Aleksandr Downs ise, Hizbullah'ın füze cephaneliğinin ‘kalite ve kesinlik’ açısından Hamas’tan üstün olduğunu belirterek, Hizbullah'ın büyük bir salvo ateşlemesi durumunda mermilerin önemli bir kısmının İsrail'in hava savunma sistemini delebileceğinin altını çizdi.

Bloomberg'e göre, Hizbullah'ın elinde 100 bine yakın füze bulunuyor.

DEMİR KUBBE NEDİR?

Demir Kubbe, İsrailli Rafael Advanced Defense Systems şirketi ve İsrail Havacılık ve Uzay Endüstrisitarafından geliştirilmiş, taşınabilir bir hava savunma sistemidir.

Düzenek, 4 kilometre ila 70 kilometre uzaklıktan ateşlenen ve yörüngesi, İsrail'in yaşam merkezinin dışına çıkartılacak olan kısa menzilli roketleri ve top mermilerini durdurmak ve imha etmek için tasarlanmıştır. İsrail, direniş gruplarının attığı roketlerin verdiği zararı ve can kaybını en aza indirmek için 2011 yılında bu sistemi tamamlamış ve hizmete açmıştır.

DEMİR KUBBE ÖZELLİKLERİ

Sistem, kısa menzilli roketlere ve 70 kilometre menzile sahip 155 mm topçu mermilerine karşı koymak için tasarlanmıştır. Üreticisine göre, Demir Kubbe olumsuz hava koşullarında gece gündüz çalışacak ve aynı anda birden fazla tehdide yanıt verebilecek.



Demir Kubbe'nin üç merkezi bileşeni vardır:



Tespit ve İzleme Radarı: Radar sistemi, bir İsrail Savunma şirketi olan ve İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii'nin yan kuruluşu olan Elta ve IDF tarafından inşa edildi.



Savaş Yönetimi ve Silah Kontrolü (BMC): İsrailli bir yazılım şirketi olan mPrest Systems tarafından Rafael için inşa edildi.



Füze Atış Birimi: Sistem elektro-optik sensörler ve yüksek manevra kabiliyeti için birkaç direksiyon kanadı ile donatılan tamir füzelerini fırlatır.