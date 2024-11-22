İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: AA
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli hayatını kaybetti

Son günlerde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplamda 6 Filistinli hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı. Olaylarla ilgili olarak, görgü tanıklarından alınan bilgiler doğrultusunda, aşağıdaki detaylar ortaya çıkrı.

Gazze Kentindeki Saldırı: İsrail askeri botlarının, Gazze kentinde bir balıkçı teknesini bombalaması sonucu bir Filistinli yaşamını yitirmiş, bir kişi de yaralandı.

Şifa Hastanesi kaynakları, İsrail'in Gazze kentinin batısına düzenlediği saldırıda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısına yönelik düzenlediği saldırıda ise 2 Filistinli yaşamını yitirmiş, birçok kişi yaralandı.

Bu saldırılar, bölgedeki gerginliğin artmasına ve sivil kayıpların çoğalmasına neden oldu.

Uluslararası toplum, bu tür olayların durdurulması ve barışçıl bir çözüm bulunması için çağrılarda bulundu.

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