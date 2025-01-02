İsrail'in Gazze'deki son saldırılarında 36 Filistinli yaşamını yitirdi

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan bilgilere göre, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki El-Mevasi bölgesine yönelik bir saldırı gerçekleştirildi.

Saldırı, zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırları hedef aldı. Saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.

İsrail'in Han Yunus'un Beni Suheyla bölgesinde de sivillerin toplandığı bir alanı hedef alması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynakları, bölgedeki saldırıların şiddetinin arttığını, sivillerin büyük bir tehlike altında olduğunu belirtti.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail'e ait keşif uçağı, Deyr el-Belah kentinin doğusunda yer alan Salahaddin Caddesi'ndeki bir benzin istasyonunda toplanan Filistinlileri hedef aldı. Bu saldırıda çok sayıda kişi yaşamını yitirirken, birçok kişi de yaralandı.