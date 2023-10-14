İsrail’in Gazzeli sivillere verdiği süre doldu

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar bir haftadır devam ediyor. Hamas’ın saldırısı sonrası İsrail’in Gazze’ye başlattığı hava harekatı sonrası İsrail ordusunun karadan da müdahaleye başlaması bekleniyor.

İsrail, uluslararası tepkilere rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayanlara evlerini boşatmaları ve bölgenin güneyine gitmeleri için 10.00-16.00 arasında süre tanıdı.

2 milyonu aşkın kişi Gazze’de sıkışıp kalırken İsrail’in kara operasyonunun büyük bir faciaya dönüşmesinden endişe ediliyor.

Gazze'ye kara operasyonu hazırlığı yapan İsrail ordusu, sınıra yakın Sderot kentine tank ve zırhlı araç yığıyor.

7 Ekim’de abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail tarafına düzenlenen saldırıları yönettiği belirtilen Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın üst düzey komutanlarından Ali el-Kadi’nin İsrail saldırılarında öldürüldüğü açıklandı.

BİNLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bu arada Gazze’den İsrail topraklarına roket ve toğ atışları da sürüyor. Gazze Şeridi çevresindeki Nirim Yahudi yerleşim bölgesine havan topu düşmesi sonucu 4 İsraillinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 8. güne giren savaşta Gazze'de ölü sayısının en az 2215 olduğunu, 8714 kişinin de yaralandığını duyurdu