İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölenlerin sayısı 31'e yükseldi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 9 Mayıs'ta başlattığı saldırılarda şu ana kadar hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 31'e çıktı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölenlerin sayısı 31'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bölgeye düzenlediği saldırıların dört günlük bilançosunu açıkladı.

Açıklamada, İsrail saldırılarında şu ana kadar 6'sı çocuk 3'ü kadın olmak üzere 31 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 32'si çocuk 17'si kadın 93 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in hava saldırıları, Filistinli grupların roket atışları devam ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyine yönelik hava saldırıları bugün de devam etti.

İsrail ordusunun sabah saatlerinde düzenlediği hava saldırısında Filistinli "Beşir" ailesine ait bir ev tamamen yıkıldı.

Filistinli silahlı gruplar ise saldırılara Gazze Şeridi sınırında bulunan Yahudi yerleşim birimlerine roket atarak karşılık verdi.

İsrail ile Filistinli gruplar arasındaki ateşkes görüşmeleri ise henüz sonuç vermedi.

NE OLMUŞTU?

Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasıyla yargılama olmaksızın cezaevinde tutulmasına karşı sürdürdüğü açlık grevinin 87. gününde 2 Mayıs'ta hayatını kaybetmesiyle bölgede gerilim yeniden tırmanmıştı. Gazze'den İsrail yönüne roketler atılmış, İsrail ordusu da Gazze'ye havadan saldırmıştı. Bölgedeki gerilim 24 saatin ardından ateşkesle sonuçlanmıştı

Ancak İsrail ordusu 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin lider kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye yeniden saldırı başlatmıştı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenler arasında İslami Cihad'ın üst düzey kadrosundan 5 isim de yer alırken, Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail'e yüzlerce roket ve havan mermisi atarak karşılık veriyor.

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