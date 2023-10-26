İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırısında bir gazeteci daha öldü

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne yönelik hava bombardımanında, bir gazeteci daha hayatını kaybetti.

KAYNAK: AA
İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırısında bir gazeteci daha öldü

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki el-Zevayde bölgesindeki bir eve, İsrail savaş uçaklarından atılan füze sonucu gazeteci Dua Şeref ve yanındaki kızı yaşamını yitirdi.

Aksa'nın Sesi Radyosu, Gazeteci Dua Şeref'in, kurumlarında program sunucusu olarak çalıştığını duyurdu.

İsrail savaş uçakları bu gece, Tel el-Heva, el-Cevazat ve Nafak caddesi ile Yermuk Stadı çevresini yoğun bombardımanla ateş çemberinin içine aldı.

WAFA, Zevayde ve diğer bölgelere yönelik saldırılarda can kaybı ve hasara yönelik bilgi vermedi.

İsrail güçlerinin, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda hayatını kaybeden gazeteci sayısı 21'e yükseldi.

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