İsrail'in hava saldırısında öldürdüğü Filistinliler son yolculuğuna uğurlandı

Düzenleme: Kaynak: AA
İsrail'in hava saldırısında öldürdüğü Filistinliler son yolculuğuna uğurlandı

İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında ölen 6 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail ordusunun dün Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği bombardımanda hayatını kaybeden 6 Filistinlinin cenazeleri toprağa verildi.

İsrail'in hava saldırısında yaşamını yitiren 6 kişinin cenazeleri, Cenin Devlet Hastanesi'nden alınarak kamptaki ailelerinin evine götürüldü.

Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından naaşlar, Cenin Mülteci Kampı'nın mezarlığına defnedildi. Cenazeye katılanlar, İsrail aleyhinde sloganlar atarak saldırılara tepki gösterdi.

İsrail ordusu, hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağının İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ile Cenin'deki hedeflere ortak saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'nı hedef alan bombardımanında 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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