İsrail'in Hava Savunma Sistemi Demir Kubbe nasıl çalışıyor

Ekşişeyler'de yer alan bilgilere göre; Demir Kubbe, İsrail topraklarına doğru fırlatılan roketi tespit ediyor, ondan sonra olabilecek en yakın noktadan atılan füze ile kesişecek şekilde bir füze ateşliyor ve havadaki füzeyi imha ediyor. Birkaç on santimlik roketleri bile tespit edip imha edebilecek bir hassasiyete sahip.

DEMİR KUBBE NE KADAR FAYDALI?

Mühendislikte bir projenin başarısı "iyi/kötü/harika" kavramları ile tartışılmaz. Bir proje, ihtiyacı karşılamadaki başarısı üzerinden değerlendirilir. Demir kubbe, bugüne kadar ihtiyacı karşılıyordu, artık karşılamıyor, bundan sonra da bir daha karşılayamayacak.

İsrail’in kullandığı 100 bin dolarlık füzelerinin yerlerine yenilerini koyması, Hamas'ın ya da Hizbullah'ın kullandıkları 50 dolarlık füzelerinin yerlerine yenilerini koymasına kıyasla daha kolaysa maliyet açısından bir sorun yok. Bir de füzenin maliyeti sadece boru + yakıt + patlayıcı + birkaç tane elektronik parça değil. Füzeler çok ısı izi bıraktığı için israil bu füzelerin fırlatıldığı yerleri hızlı bir şekilde vuruyor. Yani hamasi ya da Hizbullah sadece füze maliyetini kaybetmiyor, personel ve tesis de kaybediyor. Bir de İsrail, Hizbullah’a silah taşıdığını düşündüğünü Suriye uçaklarını da vuruyor ve bu konuda Rusya şu ana kadar İsrail’e açık çek vermişti.

Başarı oranı da kendi başına fazla bilgi vermez. Kalesine gelen şutların %95'ini kurtaran kaleci başarılıdır, yaptığı yemeklerin %95'i gıda zehirlenmesine neden olmayan aşçı başarısızdır. Demir kubbenin amacı İsrail halkının savaşı hissetmemesiyse %95 başarı bile düşük kabul edilebilir.

DEMİR KUBBE HALK KAYGILANMASIN DİYE TASARLANDI

Demir kubbe, İsrail halkının etrafta sanki bir savaş olmuyormuş gibi hayatlarına devam edebilmelerini sağlamak için tasarlandı. Bu amaç dahilinde drone teknolojisi gelişip ayağa düşene kadar ihtiyacı tamamen karşılıyordu. Herkesin çok sayıda drone yapabilmesiyle artık ihtiyacı karşılama ihtimali kalmadı.

Yukarıdaki maliyet analizi genel olarak hiçbir kritik hedefin vurulmadığı ve israil halkının moralinin bozulmadığı durumlarda geçerliydi. Artık daha fazla hedef vurulacak, İsrail halkının morali ve bu yüzden de İsrail’deki ekonomik aktiviteler yavaşlayacak.

NEDEN DRONE'LAR BU KADAR TEHLİKELİ?

Füzeler fırlatılırken çok ısı izi bıraktıkları için gözlem uçakları/uyduları fırlatma konumunu tespit eder. Bu bilgi füzenin düşeceği yerin tespiti için çok önemlidir. Drone'lar ise kalkışta bu kadar iz bırakmazlar. Drone'un nereden ve ne zaman kalktığını bilmediğiniz için tepki süreniz düşer. Ayrıca bütün gökyüzünü acaba bir şey geliyor mu diye taramak da çok mümkün değil. bu yüzden hava savunma sistemleri sadece füzelerin olması muhtemel yerleri dikkatli bir şekilde inceler.

ikincisi de füzelerin manevra kabiliyeti düşüktür. Hamas'ın ya da Hizbullah'ın kullandığı füzelerin hiç manevra kabiliyeti yok. Bu yüzden de fırlatıldıktan sonra düşecekleri yerin yüksek bir başarıyla tespit edilmeleri mümkün. bütün iron dome mantığı buna dayanıyor.

Iron dome sisteminin fırlatıcıları da patriot gibi hot launch kullanıyor. Bataryanın yönünün değiştirilmesi ile füzenin ilk yönü belirleniyor. Eğer batarya yanlış tarafa bakıyorsa başarı oranı sıfır değil tabii ama azalıyor. Patriot sistemleri de aynı sorundan muzdarip. s300 ya da s400 gibi cold launch yapabilen bir sistemin bu sıkıntıları daha az olur.

Hizbullah'ın fırlattığı füzelerin hedeflerine ulaşmaları için 7 dakika var ve bu 7 dakika bataryaların zaten hepsinin kuzeyden gelmesi beklenen füzelere göre konumlanması için gayet yeterli. Ama drone'ların manevra kabiliyetleri bambaşka bir noktada. Yani artık sadece kuzeye bakmak yeterli olmayacak, güney'e, doğru'ya, batı'ya da bakmaları gerekecek. Sürekli yön değiştiren drone'lara göre bataryanın açısını tekrar tekrar ayarlamak zor olacak.

Üçüncü mevzu sayı. Demir Kubbe, bin 500 füzeyi takip edebiliyormuş.

Düşmanın drone'ları varken hem yukarıda anlattığım sebeplerden dolayı hesaplama yükü artacak ve bin 500 drone'u takip etmek zorlaşacak hem de bin 500'den fazla drone'la eş zamanlı bir saldırı yapmak, bin 500'den fazla füzeyle eş zamanlı saldırı yapmaktan daha kolay olacak.

Dördüncü mevzu drone'ların sağlayacağı ek imkanlar. Drone'lara işaret fişeği koyarak ısı güdümlü füzelerin kafasının karıştırılması yeni bir mevzu değil. Rusya bu şekilde iris t'leri yanılttığını iddia etmişti. hava savunma sistemleri elde ettikleri veriyi bir fourier transform'a sokarak konum uzayından momentum uzayına taşırlar. Aşırı derecede dikkat çekecek şekilde büyük, işaret fişekleriyle havada dans eden bir alet, fotoğrafınız çekilirken kameraya fener tutmanız gibi, geri kalan bütün sinyallerin gölgede kalmasına ve momentum uzayındaki bilginin anlamsızlaşmasına sebep olur. o aleti indirene kadar hava savunma sistemlerinin başarı oranı düşer. orta ve uzun menzilli hava savunma sistemleri bundan daha az etkilenir elbette ama 7 dakika içinde düşmanla angaje olması gereken demir kubbe için bu gibi ek kabiliyetler çok sıkıntı yarayacak.