İsrail’in İran’a saldırısına tüm dünyadan tepkiler geldi: Endişe mesajları yağdı

Orta Doğu’da tırmanan gerilim gece saatlerinde zirveye ulaştı. İsrail, İran’ın askeri ve nükleer tesislerine saldırılar düzenledi. Saldırıda aralarında üst düzey komutanlar ve bilim insanlarının da olduğu 5 kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı.

İsrail’in gerçekleştirdiği 300 saldırıya İran tarafı ise İHA’lar ile yanıt verdi. İran Dini Lideri Hamaney, İsrail'in saldırılarında bazı komutan ve bilim insanlarının hayatını kaybettiğini belirterek İsrail'e sert karşılık vereceklerini söyledi.

İran lideri, "İsrail bu saldırılarla kendine acı bir son hazırladı. Bununla mutlaka yüzleşecekler" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu ise yaptığı açıklamada saldırıların devam edeceği mesajını vererek "İsrail'in bekasına yönelik tehdidi bertaraf etme" gerekçesiyle İran'a saldırı başlattıklarını duyurdu.

TÜM DÜNYADAN TEPKİ YAĞDI

İsrail’in İran’a saldırılarına tüm dünyadan tepki yağdı. Gelen açıklamalarda saldırılardan endişe duyulduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada İsrail’in saldırgan tavrının İran’ın egemenliğini ve güvenliğini baltaladığı kaydedilirken saldırının uluslararası hukuk ve normlarının açık bir ihlali olduğunun altı çizildi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise yaptığı açıklamada saldırıdan kendilerinin sorumlu olmadığını söyledi. ABD Başkanı Trump ise saldırıdan haberinin olduğunu belirtti.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimden endişe duyduklarını vurgularken tüm tarafları diplomasiye öncelik vermeye çağırdı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Reuters'ın bildirdiği bir açıklamada, "Orta Doğu'daki her türlü askeri tırmanışı kınadığını" söyledi. Guterres, her iki tarafı da itidal göstermeye çağırdı.

Öte yandan Çin'in İran Büyükelçiliği, İran'daki durumu "ciddi ve karmaşık" olarak nitelendirerek, ülkedeki Çinli vatandaşları gelişmeleri yakından takip etmeye ve hassas veya kalabalık alanlardan uzak durmak da dahil olmak üzere kendi güvenlik önlemlerini artırmaya çağırdı.