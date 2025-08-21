İsrail'in işgal planı devrede: Gazze abluka altında

Kaynak: AA
İsrail, Gazze'yi işgal planını resmen devreye soktu. Ordu sözcüsü Effie Defrin işgalin ilk aşamasının başladığını duyurdu.

İsrail'in "Gideon'un Savaş Araçları 2" ismini verdiği Gazze'yi işgal harekâtının ilk safhası başladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin operasyonun ilk evresine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail Ordusu ile Hamas militanları arasında çatışmaların sürdüğünü dile getiren Defrin, Gazze kenti çevresinin denetim altına alındığını ifade etti.

Harekâtın ilerleyişine yönelik harita yayımlandı.

Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisi'nden Benyamin Netanyahu'nun aldığı yeni kararlarla alakalı açıklamalar yapıldı.

Netanyahu'nun orduya Hamas'ın mağlup edilmesi için sürdürülen operasyonun öngörülenden daha kısa zamanda bitirilmesi talimatını verdiği bildirildi.

