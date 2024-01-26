İsrail'in kaderi bugün belli olacak

Güney Afrika, İsrail’in 1948’de Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kabul edilen Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ni ihlal ettiğini iddia ediyor ve Filistin halkının haklarını korumak için Divan’dan geçici önlemler almasını istiyor.

Bu önlemler, davanın sonucuna etki etmeyecek ancak İsrail için bağlayıcı olacak. Davanın esası ise uzun yıllar sürebilir.

UAD, kararı, canlı yayınlanacak olan kamuya açık bir oturumda açıklayacak. Oturumda, Divan’ın 15 daimi hakimi ve her iki tarafın da atadığı iki ad hoc hakim olmak üzere toplam 17 hakim yer alacak. Divan Başkanı ABD’li Yargıç Joan E. Donoghue, kararı İngilizce olarak okuyacak, ardından Divan Başkatibi Philippe Gautier, Fransızca özetini sunacak.

Oturumda, dava tarafları herhangi bir konuşma yapmayacak, sadece avukatları kararı dinleyecek. Güney Afrika’yı, Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Dr. Naledi Pandor’un temsil etmesi bekleniyor.

Divan’ın bugünkü kararı, İsrail’in soykırım suçu işleyip işlemediğine dair bir hüküm olmayacak, sadece dava sonuçlanana kadar tarafların soykırım tehlikesini önlemek için alması gereken tedbirleri belirleyecek.