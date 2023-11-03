İsrail’in kanlı planı ortaya çıktı. Gazze’yi ikiye bölecekler

ABD basınında yer alan haberlerde, İsrail’in Gazze planına yer verilirken, İsrail askerlerinin kuzeyden, doğudan ve kuzeydoğudan Gazze'nin kuzeyini abluka altına alarak ikiye böleceklerini iddia etti.

İsrail’in kanlı planı ortaya çıktı. Gazze’yi ikiye bölecekler

İsrail ile HAMAS arasında çatışmaların 28.gününe girilirken iki tarafın da kayıpları artıyor. İsrail’in Gazze’ye yönelik planları ise özellikle ABD basınında yer alırken yeni bir iddia gündeme getirildi.

The New York Times'da yer alan bir haber gündem yarattı. Tel Aviv'in kan donduran Gazze planına yer verilen haberde İsrail askerlerinin Gazze'nin kuzeyini güneyinden ayırmak için saldırılar gerçekleştirdiği ifade edildi.

Haberde, İsrail askerlerinin kuzeyden, doğudan ve kuzeydoğudan Gazze'nin kuzeyini abluka altına aldığı yazıldı.

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ÇATIŞMALARDA SON DURUM

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 23'e yükselirken Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da 1 İsrail askeri öldü. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre İsrail, saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken en az 32 bin kişiyi yaraladı. Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 138 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 52 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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