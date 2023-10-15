İsrail'in kara harekatının neden başlamadığı ortaya çıktı. ABD'li gazete yazdı

İsrail ile HAMAS arasında çatışmaların şiddeti artarken, İsrail’in kara harekatına dair bilgiler gelmeye devam ediyor.

ABD'nin dünyaca ünlü gazetesi New York Times'a konuşan İsrailli kaynaklara göre bu hafta sonu bölgede havanın bulutlu olması nedeniyle İsrailli pilotlar ve drone operatörler, kara harekatını yapan askerlere havadan savunma sağlamakta zorlanabilirdi. Bu sebeple İsrail, planladığının aksine saldırıyı bugün başlatmamaya karar verdi.

İsrail, Gazze sınırına ciddi bir asker yığınağı yaparken, dünya kara harekatının ne zaman başlayacağını tartışmaya devam ediyor. Ordu, Gazze'deki ana amaçlarının Hamas'ın üst düzey siyasi ve askeri hiyerarşisini "yok etmek" olduğunu söyledi. Gazze'ye yapılacak harekatın, İsrail'in 2006'da Lübnan'ı işgal etmesinden bu yana gerçekleştirdiği en büyük kara harekatı olması bekleniyor.

Üst üst düzey İsrailli askeri yetkiliye göre ilgili brifinglerde İsrail'in bu harekatta toprak almaya çalışıp en azından bir süre elinde tutacağı belirtildi.

Öte yandan savaşın Hamas'ın iyi tanıdığı şehirlik bir bölgede yapılacak olması, İsrail'in işgal girişiminin aylarca sürebileceği anlamına geliyor. İsrail, daha önce kara harekatından dar sokaklarda çatışmanın zorluğu ve sivil nüfus yoğunluğu nedeniyle kaçınıyordu.

İsrailli yetkilileri Hamas'ın tutsakları öldürebileceği, Filistinli olmayan sivilleri canlı kalkan olarak kullanabileceği ve bubi tuzakları kurmuş olabileceği konusunda uyardı.

İsrail ordusu henüz Gazze'yi işgal edeceğine dair bir açıklama yapmadı, ama gözlem ekipleri cuma günü kısa süreliğine sınırı geçti ve İsrail askeri sınırda hazırlıklarını sürdürüyor.

New York Times, Hamas üyelerinin da Gazze'nin altından geçen yüzlerce kilometrelik tünellerde beklediğinin düşünüldüğünü aktardı. Hamas'ın İsrail'in ilerlemesini önlemek için bu tünelleri üzerinde askerler varken patlatmayı planladığı düşülüyor.

ABD merkezli New York Times'a konuşan kaynaklara göre bu hafta sonu bölgede havanın bulutlu olması nedeniyle İsrailli pilotlar ve dron operatörler, kara harekatını yapan askerlere havadan savunma sağlamakta zorlanabilirdi. Bu sebeple İsrail, planladığının aksine saldırıyı bugün başlatmamaya karar verdi.

İsrail, Gazze sınırına ciddi bir asker yığınağı yaparken, dünya kara harekatının ne zaman başlayacağını tartışmaya devam ediyor. Ordu, Gazze'deki ana amaçlarının Hamas'ın üst düzey siyasi ve askeri hiyerarşisini "yok etmek" olduğunu söyledi. Gazze'ye yapılacak harekatın, İsrail'in 2006'da Lübnan'ı işgal etmesinden bu yana gerçekleştirdiği en büyük kara harekatı olması bekleniyor.

Üst üst düzey İsrailli askeri yetkiliye göre ilgili brifinglerde İsrail'in bu harekatta toprak almaya çalışıp en azından bir süre elinde tutacağı belirtildi.

Öte yandan savaşın Hamas'ın iyi tanıdığı şehirlik bir bölgede yapılacak olması, İsrail'in işgal girişiminin aylarca sürebileceği anlamına geliyor. İsrail, daha önce kara harekatından dar sokaklarda çatışmanın zorluğu ve sivil nüfus yoğunluğu nedeniyle kaçınıyordu.

İsrailli yetkilileri Hamas'ın tutsakları öldürebileceği, Filistinli olmayan sivilleri canlı kalkan olarak kullanabileceği ve bubi tuzakları kurmuş olabileceği konusunda uyardı.

İsrail ordusu henüz Gazze'yi işgal edeceğine dair bir açıklama yapmadı, ama gözlem ekipleri cuma günü kısa süreliğine sınırı geçti ve İsrail askeri sınırda hazırlıklarını sürdürüyor.

New York Times, Hamas üyelerinin da Gazze'nin altından geçen yüzlerce kilometrelik tünellerde beklediğinin düşünüldüğünü aktardı. Hamas'ın İsrail'in ilerlemesini önlemek için bu tünelleri üzerinde askerler varken patlatmayı planladığı düşülüyor.