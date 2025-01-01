İsrail'in kuşatması altındaki Gazze’de can kaybı yükseliyor

Kaynak: İHA
İsrail'in kuşatması altındaki Gazze’de can kaybı yükseliyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 48 saatte toplam can kaybı 45 bin 553'e çıktı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 48 saatte 12 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 45 bin 553'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 453 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 48 saatte düzenlediği 2 saldırıda 12 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 41 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda toplam can kaybının 45 bin 553'e, yaralı sayısının ise 108 bin 379'a yükseldiği bildirildi.

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