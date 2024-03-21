İsrail'in kuşattığı Şifa hastanesinde yoğun bakımdaki 13 hasta öldü

Kaynak: AA
İsrail'in kuşattığı Şifa hastanesinde yoğun bakımdaki 13 hasta öldü
Gazze'de hükümetin medya kanalından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'nde 13 hastayı yoğun bakım odalarında ilaç, gıda ve oksijenden mahrum bırakarak kasten öldürdüğünü duyurdu.

7 Ekim 2023 tarihinde başlayan İsrail-Hamas savaşı tek taraflı bir savaşa dönüşerek İsrail’in Gazze’deki sivilleri katletmesiyle devam ediyor. İsrail ordusu tarafından Gazze’ye havadan ve karadan yapılan saldırılarda binlerce kişi hayatını kaybederken binlerce kişi de yaralandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin Telegram hesabından yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun, 4 günden bu yana işgal altında tuttuğu hastanede 13 hastayı ilaç, solüsyon, elektrik, yedek malzeme ve oksijen vermeyerek kasten öldürdüğü" duyuruldu.

Ulaşılan son bilgilere göre yoğun bakımlarda solunum cihazına bağlı 4 hastanın hayatını kaybettiği belirtilirken, bu 4 hastanın söz konusu 13 kişi arasında olup olmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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İSRAİL DOKTORLARIN HASTANEYE ULAŞMASINI ENGELLEDİ

Gazze’deki hükümetin medya ofisinin Telegram hesabından aktardığı bilgiye göre, İsrail ordusunun, hastaları öldürmek için elektriğini keserek oksijeni de durdurduğu, ayrıca doktor ve hemşireleri rehin alarak departmanlardan uzaklaştırdığı, kıyafetlerini çıkarmaya zorladığı ve hastaneye ulaşmalarını engellediği, hastanede yedek parça, doktor ve hemşire yokluğundan yaraları çürüyen yaralılar ve hastalar bulunduğu iddia edildi.

“İSRAİL ORDUSU HASTALARA AÇ BIRAKMA YÖNTEMİ UYGULUYOR”

İsrail ordusunun hastanedeki hasta ve yaralılara "aç bırakma" yöntemi kullanıldığını ve organize bir şekilde ve kasıtlı olarak soykırım uygulandığı, korkunç ve açık bir şekilde insanlık suçları işlendiği ifade edildi.

“ÇOCUKLAR YETERSİZ BESLENMESİN DİYE YETİŞKİNLER ÖĞÜNLERİNİ AZALTIYOR”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, konuyla ilgili DSÖ'nün haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gazze'nin kuzeyinde 5 yaşın altındaki çocukların yüzde 16'sının yetersiz beslendiğini ifade eden Ghebreyesus, bu oranın savaştan önce yüzde 1'den daha az olduğunu ifade etti.

Ghebreyesus, neredeyse tüm ailelerin yetersiz beslendiğini ve yetişkinlerin, çocukların yiyebilmesi için öğünlerini azalttığını söyledi.

Ghebreyesus, Şifa Hastanesi ve çevresindeki saldırılardan endişe duyduklarını, Şifa Hastanesine erişimin artık imkansız olduğunu söyledi.

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