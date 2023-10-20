İsrail'in, Nur Şems Mülteci Kampı'nda öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 13'e yükseldi

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda öldürülen Filistinlilerin sayısının 13'e yükseldiği, ordu güçlerinin yaklaşık 30 saat sonra kamptan çekildiği bildirildi.

KAYNAK: AA
İsrail'in, Nur Şems Mülteci Kampı'nda öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 13'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Nur Şems Mülteci Kampı'nda bir katliam gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in kamp baskınında 5'i çocuk olmak üzere 13 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin dün sabah saatlerinde baskın ve saldırı başlattığı Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'ndan tümüyle çekildiğini aktardı.

İsrail güçleri dün saat 03.00'te askeri araç ve buldozerler eşliğinde Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenlemişti.

Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nur Şems Mülteci Kampı'na kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 9 Filistinlinin öldüğü bildirilmişti.

İsrail polisinden yapılan açıklamada ise Nur Şems Mülteci Kampı'nda Filistinlilerle girilen çatışmada 1 polisin öldüğü, 9'unun yaralandığı duyurulmuştu. Açıklamada, 10 şüphelinin ise gözaltına alındığı ifade edilmişti.

İlgili Haberler
İsrail’in esas korkusu ortaya çıktı. Demir kubbe çökebilir
İsrail Gazze'de 6 eve hava saldırısı düzenledi
İsrail Gazze'de 6 eve hava saldırısı düzenledi
İsrail Gazze'de camiyi vurdu
İsrail Gazze'de camiyi vurdu
Biden'dan ulusa sesleniş konuşması: İsrail için benzeri görülmemiş destek isteyeceğiz
Öne Çıkanlar
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
Son Haberler
Beyaz Saray’ın paylaştığı fotoğraf ülkeyi karıştırdı: Yüzleri gizli kalmalıydı Dünya
Beyaz Saray’ın paylaştığı fotoğraf ülkeyi karıştırdı: Yüzleri gizli kalmalıydı
Samsunspor Başakşehir'e kaybederse tarihe geçecek! 6 maçlık mağlubiyet serisi var Spor
Samsunspor Başakşehir'e kaybederse tarihe geçecek! 6 maçlık mağlubiyet serisi var
Kamuda taşerona tepki: İnsanlık adına utanç verici Siyaset
Kamuda taşerona tepki: İnsanlık adına utanç verici
Almanya'dan Filistin sansürü Dünya
Almanya'dan Filistin sansürü
Starbucks Filistin'e savaş açtı. Resmi açıklama da geldi Dünya
Starbucks Filistin'e savaş açtı. Resmi açıklama da geldi
1 haftada 1090 kaçak göçmen yakalandı Gündem
1 haftada 1090 kaçak göçmen yakalandı
Gram altında yeni dönem. Artık zorunlu olacak Ekonomi
Gram altında yeni dönem. Artık zorunlu olacak