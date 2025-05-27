İsrail’in okul saldırısına Aksaray’dan sert tepki

Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Taner Kara, Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci’ye olan tam desteğini kamuoyuyla paylaşarak, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti. Kara, Başkan Kahveci’nin İsrail’in Gazze’deki sivil hedeflere yönelik saldırılarına dair açıklamasını kamuoyu ile paylaşarak, sessiz kalan uluslararası toplumu vicdani sorumluluğa davet etti.

İsrail’in Gazze'nin kuzeyinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Fehmi el-Cercavi Okulu’na gerçekleştirdiği hava saldırısının yankıları sürerken, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci’nin sert tepkisini Aksaray’dan duyuran Başkan Kara, yaşanan trajediyi “insanlık onurunun ayaklar altına alınması” olarak tanımladı.

Kahveci’nin açıklamasında, saldırıda hayatını kaybeden çok sayıda kadın, çocuk ve sivilin, 7 Ekim’den bu yana sistematik olarak sürdürülen, hukuk ve ahlaki değer tanımayan bir vahşetin kurbanları olduğu vurgulandı. Açıklamada, hastane, okul, ibadethane ve mülteci kamplarının bilinçli olarak hedef alınmasının açıkça savaş suçu olduğu ifade edildi.

"ULUSLARARASI SESSİZLİK, ZULMÜ MEŞRULAŞTIRIYOR"

Genel Başkan Kahveci’nin mesajını destekleyen Kara, uluslararası toplumun bu olaylar karşısında sergilediği sessizliğin, İsrail’in savaş suçlarını sürdürmesine olanak sağladığını belirtti. Kara açıklamasında, “Sessiz kalmak, bu zulme ortak olmaktır. Tüm insanlık vicdanını göreve çağırıyoruz. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm ilgili kurumları harekete geçmeye davet ediyoruz,” ifadelerine yer verdi.

“HER KAYBEDİLEN CAN, İNSANLIK İÇİN TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN BİR KAYIPTIR”

Kahveci’nin açıklamasında, Fehmi el-Cercavi Okulu’nda hayatını kaybeden her bir canın, sadece Gazze değil tüm insanlık için büyük bir kayıp olduğuna dikkat çekilerek, dünya toplumunun bu vahşet karşısında sessizliğe gömülmemesi gerektiği vurgulandı.

Taner Kara, açıklamasının sonunda, Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen camiası olarak Genel Başkan Önder Kahveci’nin mesajını yürekten desteklediklerini belirterek, “Mazlumun yanında, zalimin karşısında durmaya devam edeceğiz,” dedi.

KAMU VİCDANINA ÇAĞRI

Aksaray’dan yükselen bu güçlü ses, sadece bir destek açıklaması değil, aynı zamanda tüm dünyaya vicdani bir çağrıdır. Kara ve Kahveci’nin mesajı, insan haklarının ve temel ahlaki değerlerin savunulması adına tarihi bir duruş niteliği taşıyor. Gazze’de yaşanan insanlık suçlarının durdurulması için daha fazla geç kalınmaması gerektiği bir kez daha yüksek sesle dile getirildi.