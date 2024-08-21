İsrail’in pazar yeri katliamının görüntüleri ortaya çıktı. 9 kişi hayatını kaybetmişti

Katil İsrail'in Gazz'de yer alan Deir el-Balah'ta bir pazar yerine düzenlediği dron saldırısının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 9 kişinin hayatını kaybettiği katliamda, saldırının gerçekleştiği anlarda pazar yerinde çok sayıda sivilin bulunduğu ve panik anlarının yaşandığı görüntülerde net bir şekilde görülüyor. İşte Deir el-Balah Katliamının dehşete düşeren videosu.

Katil İsrail'in Deir el-Balah'taki pazar yerine düzenlediği saldırıya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Gazze Şeridi'nde yer alan bu pazar yerinde, drone ile gerçekleştirilen saldırı sonucunda 9 kişinin hayatını kaybettiği korkunç anlar, kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde, saldırının gerçekleştiği sırada pazarda çok sayıda sivilin bulunduğu ve yaşanan dehşet dolu anlar açıkça görülüyor.