İsrail’in pazar yeri katliamının görüntüleri ortaya çıktı. 9 kişi hayatını kaybetmişti

Düzenleme: Kaynak: İHA
İsrail’in pazar yeri katliamının görüntüleri ortaya çıktı. 9 kişi hayatını kaybetmişti

İsrail'in Deir el-Balah’ta bulunan pazar yerine düzenlediği ve 9 kişinin hayatını kaybettiği katliamın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Katil İsrail'in Gazz'de yer alan Deir el-Balah'ta bir pazar yerine düzenlediği dron saldırısının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 9 kişinin hayatını kaybettiği katliamda, saldırının gerçekleştiği anlarda pazar yerinde çok sayıda sivilin bulunduğu ve panik anlarının yaşandığı görüntülerde net bir şekilde görülüyor. İşte Deir el-Balah Katliamının dehşete düşeren videosu.

Katil İsrail'in Deir el-Balah'taki pazar yerine düzenlediği saldırıya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Gazze Şeridi'nde yer alan bu pazar yerinde, drone ile gerçekleştirilen saldırı sonucunda 9 kişinin hayatını kaybettiği korkunç anlar, kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde, saldırının gerçekleştiği sırada pazarda çok sayıda sivilin bulunduğu ve yaşanan dehşet dolu anlar açıkça görülüyor.

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