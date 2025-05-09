İsrail'in saldırıları bitmiyor! Gazze’de can kaybı yükseldi

Düzenleme: Kaynak: İHA
İsrail'in saldırıları bitmiyor! Gazze’de can kaybı yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar nedeniyle can kaybı 52 bin 787'ye, yaralı sayısı 119 bin 349'a çıktı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar nedeniyle can kaybı 52 bin 787'ye, yaralı sayısı 119 bin 349'a yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları aralıksız devam ederken, sivil can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 26 kişinin hayatını kaybettiği, önceki saldırılarda hayatını kaybeden 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve 85 kişinin de yaralandığı belirtildi. İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 678'e, yaralı sayısının 7 bin 308'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının ise 52 bin 787'ye, yaralı sayısının 119 bin 349'a ulaştığı kaydedildi.

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