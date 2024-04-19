İsrail'in Tulkerim'deki saldırılarında filistinli ölü sayısı 7'ye yükseldi

Filistin devlet televizyonunun aktardığına göre, İsrail askerleri Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'nda bir evde bulunan 5 Filistinliyi öldürdü.

Haberde, İsrail'in Nur Şems kampındaki saldırılarının 24. saati dolarken bir evde en az 5 Filistinlinin şehit olduğu belirtildi.

İsrail askerlerinin, yardım ekipleri ve Filistinlilerin olay yerine ulaşmasını engellediği ve hayatını kaybedenlerin cesetlerini alıkoymasından endişe edildiği ifade edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre ise, 16 yaşındaki Kays Fethi Nasrullah adlı bir Filistinli çocuk İsrail askerleri tarafından öldürüldü ve cenazesi Tulkerim Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

Fetih Hareketi'ne bağlı Aksa Şehitleri Tugayı ve Filistin İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Tulkerim kentinde bulunan Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik İsrail ordusuyla çatışmaya devam ettiklerini bildirdi.

İsrail ordu radyosu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik geniş çaplı askeri operasyonun devam ettiğini duyurdu. Görgü tanıkları ise İsrail ordusunun baskın alanını genişlettiğini ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. Bu süreçte Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 475 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 800'ü yaralandı ve 8 bin 310 Filistinli gözaltına alındı.