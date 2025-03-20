İsrail'in vahşeti 7 Ekim'den beri sürüyor! Can kaybı 49 bin 617'ye çıktı

Kaynak: AA
İsrail'in vahşeti 7 Ekim'den beri sürüyor! Can kaybı 49 bin 617'ye çıktı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 49 bin 617'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun 18 Mart'ta saldırılarına yeniden başladığı Gazze'de son 24 saatte hastanelere 85 ölü, 133 de yaralı getirildiği belirtildi.

İsrail ateşkesi ihlal ediyor, Gazze'de can kaybı yükseliyorİsrail ateşkesi ihlal ediyor, Gazze'de can kaybı yükseliyor

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 49 bin 617'ye, yaralı sayısının da 112 bin 950'ye yükseldiği bildirildi.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırı başlatmıştı.

Son Haberler
İmamoğlu için en çarpıcı yorum ondan geldi! Konuşması sosyal medyada hızla yayılıyor
İmamoğlu için en çarpıcı yorum ondan geldi! Konuşması sosyal medyada hızla yayılıyor
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı
Çatıdan düşerek ölen baba-oğul toprağa verildi
Çatıdan düşerek ölen baba-oğul toprağa verildi
Transfermarkt, Victor Osimhen'in yeni piyasa değerini açıkladı
Transfermarkt, Victor Osimhen'in yeni piyasa değerini açıkladı
Besni’de dağ keçileri görüldü
Besni’de dağ keçileri görüldü