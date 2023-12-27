İsrail’in yeni savaş planı ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Murat Şahin
İsrail’in yeni savaş planı ortaya çıktı
HAMAS ile 7 Ekim’den bu yana savaş halinde olan İsrail ordusu strateji değiştirmeye hazırlanıyor. Bu değişikliğe gitmelerinin sebebi HAMAS’ın ancak uzun sürecek bir yıpratma taktiğiyle yenilebileceğinin kanaatine varılması oldu.

İsrail ile HAMAS arasında 7 Ekim’den bu yana devam eden şiddetli çatışmalarda iki taraf da zaman zaman planlarında değişikliğe gidiyor. Bu kez de İsrail’in yeni bir stratejiyle HAMAS’ı yenmeye çalışacağı iddia edildi.

TAMPON BÖLGE OLUŞTURULACAK

Der Spiegel’in İsrail basınına dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusu strateji değişikliğine gitmeye hazırlanıyor. İsrailli yayın kuruluşu N12, Salı günü askeri kaynaklardan alıntı yaparak, bir sonraki adımın askerlerin esas olarak Gazze Şeridi'nde İsrail sınır çitinin yakınındaki yaklaşık bir kilometre genişliğindeki tampon bölgeye çekilmesi olacağını bildirdi.

Herhangi bir takvim verilmeyen yeni aşamada, kara ve deniz birliklerinin yanı sıra hava kuvvetlerinin de HAMAS'a karşı özel bir biçimde konuşlandırılması planlanıyor.

İsrail’in ayrıca yedek askerleri de cephe gerisine çekerek düzenli birliklerle operasyonlara devam edeceği de belirtildi. Bu değişikliğin sebebi olarak ise HAMAS’a karşı ancak yıpratma savaşı ile başarılı olunabileceğinin düşünüldüğü gösterildi.

Konuyla ilgili analizde bulunan İsrailli askeri analist Nir Dvori, "Hamas ancak yıpratma savaşıyla yenilgiye uğratılabilir. İsrail ordusunun Gazze saldırılarında strateji değişikliğinin arkasında yatan sebep, Hamas'ın muhtemel yenilgisinin hiçbir şekilde askeri operasyonla değil, uzun bir yıpratma savaşıyla sağlanacağı kanaatine varmasıdır" ifadelerini kullandı.

Dvori ayrıca HAMAS’ın sadece askeri operasyonlarla değil siyasi hamle destekleriyle yenilebileceğini de açıkladı.

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