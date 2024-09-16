İsrail’le ticaret devam ediyor

Ekim 2023’te İsrail’in Gazze’ye yönelik başlattığı saldıralar neredeyse bir sene oldu.

Dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu saldırılara rağmen Türk şirketlerinin Tel Aviv’le ticarete devam etmesi ise vicdanları dağladı.

Ankara 31 Mart seçimlerinden sonra geri adım attı. Cumhurbaşkanı 3 Mayıs’ta İsrail’le ticaretin sonlandırıldığını söyledi.

Fakat Azerbaycan petrolünün Türkiye üzerinden sevki ve hülleli ihracatın sürdüğü iddiası tartışılırken İÇDAŞ şirketinin gemileriyle ilgili belgeler doğrudan ticaretin varlığını gözler önüne serdi.

ÇANAKKALE’DEN HAİFA’YA GEMİ

İÇDAŞ’ın Çanakkale’deki kendi limanlarından olan İDÇ’den Ramus isimli gemiye yüklediği çimento ve çeliği 10 Eylül’de direkt İsrail’in Haifa Limanı’na sevk ettiği tespit edildi.

Yapılan sevkiyat "Gazze’de ateşkes sağlanana kadar İsrail ile ticaret yeniden başlamayacak" açıklamasının yapıldığı gün sağlanmıştı.