İsrail'le ticaret Meclis'i karıştırdı. Veli Ağbaba ile Özlem Zengin birbirine girdi

TBMM Genel Kurulu'nda CHP’nin "İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara rağmen Türkiye'nin İsrail ile ticaretini sürdürmesinin neden ve sonuçlarının araştırılması amacıyla" grup önerisine ilişkin konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, AKP'nin İsrail ile yaptığı ticarete tepki gösterdi.

Ağbaba, "Şu ikiyüzlülüğü düşünebiliyor musunuz, bir taraftan Gazzeli çocuklar için namaz kılıyorlar, diğer taraftan İsrail'in jetlerine yakıt gönderiyorlar. Yazıklar olsun bu ikiyüzlülüğe" diye konuştu.

Veli Ağbaba’nın konuşması üzerine söz isteyen AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Çocukları öldüren İsrail ama siz İsrail'e kızmak yerine, Amerika'ya kızmak yerine AKP'ye kızıyorsunuz. Asıl siz sahtekarlık yapıyorsunuz" diye konuştu.

“BİR TARAFTAN GAZZELİ ÇOCUKLAR İÇİN NAMAZ KILIYORLAR DİĞER TARAFTAN İSRAİL'İN JETLERİNE YAKIT GÖNDERİYORLAR”

AKP’nin 1 Ocak sabahında İsrail'i protesto eden büyük bir miting düzenlediğini belirten Veli Ağbaba, “Namaz kılarken İsrail'in uçaklarına mazot satmaya, benzin satmaya devam ettiniz. Şu ikiyüzlülüğü düşünebiliyor musunuz? Bir taraftan Gazzeli çocuklar için namaz kılıyorlar diğer taraftan İsrail'in jetlerine yakıt gönderiyorlar. Yazıklar olsun bu ikiyüzlülüğe. 'Kudüs kırmızı çizgimiz' diyordunuz Kudüs'e tel örgü gönderiyorsunuz" dedi.

İsraille ticaret yapılmadığına dair bazı gazetelerin manşetlerini gösteren Veli Ağbaba, "Ayrıca ticaret yapıyorlar. Ne kadar akrabaları varsa yapıyor. Hepsi AK Partili. Hepsi sizin siyasi akrabanız... Gazze'de çocuklar ölürken bunlar bir taraftan sahte gözyaşları döküyor, diğer taraftan İsrail'e malzeme satıyorlar. Hakkınızı yemeyelim Özlem hanım... Ne yaptılar İsrail'e karşı Meclis'te koka kolayı yasakladırlar. İsrail'in dizleri titredi bu tedbir karşısında. Hala gemiler gitmeye devam ediyor. Dürüstseniz o gemileri durdurun, hodri meydan" diye konuştu.

“İSRAİL'E KIZMAK YERİNE AKP'YE KIZIYORSUNUZ”

Veli Ağbaba'nın sözlerine yanıt vermek için kürsüye çıkan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Siz yaptığınız konuşmalarda hiç İsrail'e itiraz etmiyorsunuz. Sayın Ağbaba, İsrail'i kınamıyorsun. Asıl faili gizliyorsun. Çocukları öldüren İsrail ama siz İsrail'e kızmak yerine, Amerika'ya kızmak yerine AKP'ye kızıyorsunuz. Asıl siz sahtekarlık yapıyorsunuz. Şunu biliyorsunuz değil mi? Buradan Filistin'e ne gönderirseniz gönderin önce İsrail'e göndermeniz gerekiyor" yanıtını verdi.

Ağbaba ise Özlem Zengin'in sözleri üzerine "Mescid-i Aksa diye ağlayıp Mescid-i Aksa'ya tel örgüsü çekenler, çektirenler sahtekardır" diye konuştu.