İsrailli askerden kan donduran itiraf: Bir kız çocuğunu öldürdüm ama bebek arıyorum

İsrail ordusunun karadan, havadan ve denizden ablukaya alarak saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de 7 Ekim’den bu yana savaş suçlarına her gün bir yenisini ekliyor. TikTok’ta video paylaşan İsrailli askerin bebek ve çocuklar hakkındaki sözleri kan dondurdu.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 21 bin 507’ye yükseldi.

Bir İsrail askerinin sözleri İsrail ordusunun savaş suçu işlediğini adeta gözler önüne serdi.

Tiktok’ta yer alan videoda bir İsrail askeri, Gazze’de çocuk öldürdüklerini şimdi de bebek aradıklarını itiraf etti.

İsrail askerinin, söz konusu videoda “Bebek arıyoruz ama bebek kalmadı. Belki bir kızı öldürdüm. On iki yaşındaydı. Ama bebek arıyorum” sözleri izleyenlerin kanını dondurdu.

İSRAİL ASKERİNE TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Diğer yandan popüler video içerik uygulaması Tiktok’un konuya ilişkin henüz bir adım atmadığı belirtilirken İsrailli askerin sözlerine sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor.