İsrailli bakan korkudan uyuyamıyor! Büyük yolsuzluk operasyonu

Düzenleme: Kaynak: AA
İsrailli bakan korkudan uyuyamıyor! Büyük yolsuzluk operasyonu

İsrail’de yolsuzlukla mücadele kapsamında, Ulaştırma Bakanlığı’na yönelik büyük bir operasyon düzenlendi.

İsrail polisi, Batı Kudüs’te bulunan bakanlık binasına ani bir baskın gerçekleştirerek, geniş çaplı bir arama yaptı ve çok sayıda belgeye el koydu. Ulusal Suçlar Birimi tarafından yürütülen bu operasyon, bakanlıkta yükselen yolsuzluk iddialarının ardından geldi.

Operasyonun odak noktasında, Ulaştırma Bakanı Miri Regev ile ilgili iddialar var. Regev’in, siyasi destekçilerine bakanlık imkanlarından yararlanma konusunda ayrıcalıklı davrandığına dair suçlamalar, soruşturmanın derinleştirilmesine neden oldu. Polis kaynaklarından sızan bilgilere göre, baskın sırasında ele geçirilen belgeler, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek nitelikte.

Polis yetkilileri, Bakan Regev’in soruşturma kapsamında olup olmadığına dair net bir açıklama yapmaktan kaçınırken, kamuoyu bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Yolsuzlukla mücadelede kararlı bir adım olarak görülen bu baskın, İsrail siyasetinde yeni bir dönemin habercisi olabilir.

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