İsrailli bakandan insani ara tepkisi

İsrail’in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze Şeridi’ndeki çatışmalara insani ara verilmesine karşı çıkarak, İsrail’in saldırılarına devam etmesi gerektiğini ifade etti.

İsrail ve Hamas arasında yeniden bir esir takası anlaşmasına varılması yönünde ilerleme kaydedildiğine ilişkin haberlerin basında yer almasının ardından, Ben-Gvir, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze saldırılarına ara vermeden devam etmesini istedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale, esir takası ve devam eden saldırıları görüşmek üzere Kahire’yi ziyaret etti. Mossad Şefi David Barnea, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile CIA Direktörü, esir takasını Polonya’da görüştü.

Gazze’de daha önce verilen “insani ara” sırasında karşılıklı esir serbest bırakılmış, ancak İsrail’e göre hala esirler bulunuyor. Tel Aviv yönetimi, esir takası için çatışmalara ara verilmesini isterken, Hamas ateşkes anlaşmasında ısrar ediyor.