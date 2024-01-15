İsrailli futbolcu Jehezkel hakkında sınır dışı kararı

Antalyasporlu futbolcu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor maçında attığı gol sonrası İsrail'in, Filistin'e yönelik saldırılarını destekleyici yazıyı kameralara göstermişti.

Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran bu görüntü sonrası Antalyaspor İsrailli futbolcuyu süresiz kadro dışı bırakmış, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da hakkında soruşturma başlatmıştı.

Sagiv Jehezkel; ifadesinin ardından savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

TRT'nin haberine göre 28 yaşındaki Sagiv Jehezkel'in sınır dışı edilmesine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Süper Lig’in 20. haftasında gerçekleşen Antalyaspor ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmada, Antalyaspor’un İsrailli oyuncusu Sagiv Jehezkel’in gol sonrası gösterdiği sevinç tartışma yarattı. Jehezkel golün ardından bileğindeki "100 days... 7.10" yazısını kameralara gösterdi. Bu yazıda, 7 Ekim 2023 tarihine ve İsrail’in Gazze operasyonuna işaret eden ifadeler bulunması Türkiye'yi ayağa kaldırdı.



ADALET BAKANLIĞI'NDAN SORUŞTURMA

Jehezkel’in bu hareketi sonrasında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı. Antalyaspor yönetimi, oyuncunun takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Jehezkel’in ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlamasıyla yargı önüne çıkacağını duyurdu.



TERCÜMAN EŞLİĞİNDE İFADE VERDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın emriyle harekete geçen güvenlik güçleri dün gece Jehezkel’i gözaltına aldı. Tercüman eşliğinde verdiği ifadede, Jehezkel, kimsenin duygularını incitmek ya da provokasyon yapmak gibi bir niyetinin olmadığını, savaş karşıtı bir tutum sergilediğini ve Gazze’de esir düşen İsrail askerlerinin de olduğunu belirterek, 100 günlük çatışma sürecinin sona ermesini umduğunu ifade etti.