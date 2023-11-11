İsrailli hahamdan Gazzeliler hakkında skandal sözler

Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırılmasına karşı çıkan İsrailli haham Meir Mazuz tepki çeken ifadeler kullandı.

İsrailli hahamdan Gazzeliler hakkında skandal sözler

İsrail’in Kanal 7 televizyonunun haberine göre, İsrail’deki Sefarad Yahudilerinin önde gelen liderlerinden haham Mazuz, kurucusu olduğu bir Yahudi dini okulunda yaptığı haftalık sohbetinde Gazze’ye yönelik insani yardımlara tepki gösterdi.

Mazuz, ABD Başkanı Joe Biden’ın Gazze’ye insani yardım ulaştırılması yönünde yaptığı çağrıya karşı çıkarak İsrail’in ABD’nin bu talebini reddetmesi gerektiğini savundu.

İsrailli haham, "Biden'a şunu söylemeliyiz: Haklısın, insanlarla uğraşıyor olsaydık Gazze’ye insani yardım gönderirdik ama hayvanlarla uğraşıyoruz. Ne yapacağız?" ifadelerini kullandı.

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SKANDAL SÖZLER

Mazuz, İsrail ablukası altındaki Gazze halkının içinde bulunduğu insani krizle de alay ederek, şunları söyledi:

Araplara insani yardım yapmak için fazla güvendik. Çünkü onlar fakirlermiş ve yiyecek hiçbir şeyleri yokmuş, elektriğe ihtiyaçları varmış, yiyeceğe ve tatlı patatese ihtiyaçları varmış. Görünüşe göre hiçbir şeye ihtiyaçları yok. Sadece İsrail'e zarar vermek istiyorlar.

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