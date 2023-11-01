İsrailli Hahamlardan skandal fetva: ‘Hastaneyi bombalayabilirsiniz’

Sözcü’nün haberine göre, İsrail’de 43 hahamın, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya, Hamas mensuplarının abluka altındaki Gazze’deki Şifa Hastanesinde saklanması ve sivilleri kalkan olarak kullandığı takdirde, buranın vurulmasında bir beis olmadığı yönünde fetva verdi.

İsrail’in Kanal 14 televizyonunundan edinilen bilgilere göre, Şifa Hastanesinin bombalanabileceğinin dini açıdan caiz olduğunu içeren ve 43 haham tarafından imzalanan yazı Netanyahu’ya gönderildi.

Sivilleri kalkan olarak kullananların kınanması gerektiği ifade edilen fetva içeriğinde, “sivillerin arkasına saklanılması ve onların kalkan olarak kullanılması durumunda buranın vurulmasında dini ve ahlaki hiçbir engelin olmadığı ve sorumluluğun “bu kişilere ve onların destekçilerine ait olduğu ” ifadeleri yer aldı.

Mesaj, orduya ait birimlere, Başbakan’a ve bakanlara iletildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, daha önce yaptığı açıklamada, “Hamas, Şifa Hastanesini terör altyapısına kalkan olarak kullanıyor. Hamas hastanelerden saldırı düzenliyor” iddiasında bulunmuştu.

Gazze’de binlerce yaralı ve sivilin sığındığı Şifa Hastanesinin hedef alınma ihtimaline ilişkin Hagari, “Bu savaşta tüm seçenekler masada” demişti. (Sözcü)