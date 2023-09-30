İsrailli kadın asker Filistinli mahkumla cinsel ilişkiye girdi

İsrail Cezaevi Servisinde (IPS), kadın askerin Filistinli mahkumla cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı. Olayın ardından kadın askerlerin hapishanelerde görev yapması yasaklandı.

İsrailli kadın asker Filistinli mahkumla cinsel ilişkiye girdi

İsrail'de bir kadın askerin Filistinli bir mahkumla cinsel ilişkiye girdiğinin ortaya çıkmasının ardından kadın askerlerin hapishanelerde görev yapması yasaklandı.

İsrail medyasında yer alan habere göre, zorunlu askerliğini yapan bir kadın asker görev yaptığı hapishanede sivillere saldırmaktan mahkum olan bir Filistinli ile yakınlık kurdu.

Söz konusu cinsel suçlama nedeniyle tutuklanan ismi açıklanmayan asker, dört kadının daha aynı Filistinli mahkumla cinsel ilişki kurduğunu söyledi.

İsrail Cezaevi Servisi (IPS), kadın askerlerle cinsel ilişki kuran Filistinli mahkûmun sorgulama öncesinde hücresinden alınarak başka bir koğuşa nakledildiğini duyurdu.

Olay sonrası Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, kadın askerlerin artık Filistinli 'teröristlerin' tutulduğu yüksek güvenlikli cezaevlerinde görev yapmayacağını açıkladı.

Bakan Ben-Gvir, 2025 yılı ortalarına kadar yüksek güvenlikli cezaevlerinde tek bir kadın askerin dahi kalmayacağının altını çizdi.

İsrail'de geçen yıl da bir hapishanede Filistinli mahkumların gardiyan olarak görev yapan kadın askerlere tecavüz ettiği iddia edilmişti. Skandalda bazı üst düzey cezaevi yetkililerinin kadın askerleri 'pazarladığı' iddia edilmişti.

İsrail'de kadınların 24, erkeklerin ise 32 ay zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor.

Öne Çıkanlar
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Son Haberler
Ağız / Dil vermemek deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Ağız / Dil vermemek deyiminin anlamı nedir?
Trabzonspor'dan Pendikspor'a dostluk yemeği Spor
Trabzonspor'dan Pendikspor'a dostluk yemeği
Slovakya halkı erken parlamento seçimleri için sandık başında Dünya
Slovakya halkı erken parlamento seçimleri için sandık başında
Ermeni provokatörler, California Üniversitesi'nde Türkiye Büyükelçisi ve büyükelçilik çalışanlarına saldırdı Güncel
Ermeni provokatörler, California Üniversitesi'nde Türkiye Büyükelçisi ve büyükelçilik çalışanlarına saldırdı
İstanbulspor-Antalyaspor: İlk 11'ler Spor
İstanbulspor-Antalyaspor: İlk 11'ler
Ekran başındaki bu alışkanlık duruş bozukluğuna yol açıyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Ekran başındaki bu alışkanlık duruş bozukluğuna yol açıyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Yapımcı Faruk Turgut: Oyuncular talep görmeyince Hande Erçel’i günah keçisi ilan ediyorlar Magazin
Yapımcı Faruk Turgut: Oyuncular talep görmeyince Hande Erçel’i günah keçisi ilan ediyorlar