İsrailli kadın asker Filistinli mahkumla cinsel ilişkiye girdi

İsrail'de bir kadın askerin Filistinli bir mahkumla cinsel ilişkiye girdiğinin ortaya çıkmasının ardından kadın askerlerin hapishanelerde görev yapması yasaklandı.

İsrail medyasında yer alan habere göre, zorunlu askerliğini yapan bir kadın asker görev yaptığı hapishanede sivillere saldırmaktan mahkum olan bir Filistinli ile yakınlık kurdu.

Söz konusu cinsel suçlama nedeniyle tutuklanan ismi açıklanmayan asker, dört kadının daha aynı Filistinli mahkumla cinsel ilişki kurduğunu söyledi.

İsrail Cezaevi Servisi (IPS), kadın askerlerle cinsel ilişki kuran Filistinli mahkûmun sorgulama öncesinde hücresinden alınarak başka bir koğuşa nakledildiğini duyurdu.

Olay sonrası Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, kadın askerlerin artık Filistinli 'teröristlerin' tutulduğu yüksek güvenlikli cezaevlerinde görev yapmayacağını açıkladı.

Bakan Ben-Gvir, 2025 yılı ortalarına kadar yüksek güvenlikli cezaevlerinde tek bir kadın askerin dahi kalmayacağının altını çizdi.

İsrail'de geçen yıl da bir hapishanede Filistinli mahkumların gardiyan olarak görev yapan kadın askerlere tecavüz ettiği iddia edilmişti. Skandalda bazı üst düzey cezaevi yetkililerinin kadın askerleri 'pazarladığı' iddia edilmişti.

İsrail'de kadınların 24, erkeklerin ise 32 ay zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor.