İsrailli komutandan itiraf: Başaramadık

İsrail Güney Bölgesi Komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman, Hamas’ın 7 Ekim’de ülkesine düzenlediği saldırı hakkında “O gün görevimizi yerine getirmekte başarısız olduk” dedi. Finkelman ayrıca Gazze’de Hamas’a karşı “zor bir savaşa girdiklerini” kaydetti.

İsrailli komutandan itiraf: Başaramadık

İsrail Güney Bölgesi Komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman, Gazze Şeridi’nin sınırına yakın bir bölgede düzenlediği basın toplantısında, “İsrail ordusu, onlarca yıl aradan sonra Gazze kentinin göbeğinde savaşıyor” dedi.

Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırılarına işaret eden Finkelman, “Hamas bir ay önce bize saldırdı ve bizleri ağır yaraladı. O korkunç günde görevimizi yerine getirmekte başarısız olduk. Bu zorlu olaylar beni çok yaktı” ifadelerini kullandı.

“HEDEFLERİMİZ NET”

Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırılarından itibaren savaş başlattıkları ve hedeflerinin net olduğunu dile getiren Finkelman, hedeflerinin de Hamas’ı dağıtmak ve Gazze’de esir tutulanları kurtarmak olduğunu söyledi.

“KÜLFETLİ BİR SAVAŞA GİRİYORUZ”

İsrail Güney Bölgesi Komutanı Tümgeneral Finkelman, “Gazze’de zor, karmaşık ve külfetli bir savaşa giriyoruz” diye konuştu.

İSTİHBARAT ZAFİYETİ

7 Ekim’de Hamas’ın saldırısının ardından İsrail istihbaratına yönelik eleştiriler yöneltilmişti. İsrailli yetkililer, istihbarat konusunda başarısız olduklarını dile getirmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisi de dahil olmak üzere “savaştan sonra herkesin hesap vereceğini” ifade etmişti.

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