İsrailli komutanın cebindeki Türk parasının sırrı. Gözleri dolarak anlattı

Odatv'nin haberine göre, çok sayıda insanımızın yaşamını yitirdiği depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına bir destek de İsrail'den geldi. İsrail, sivil savunma birliği kurtarma birimleri ve birçok özel kurtarma ekibi ile Türkiye'deki çalışmalara katıldı.

İsrailli ekip, çalışmaların ardından Türkiye'de birçok anı biriktirerek ülkelerine döndü. Bu anılardan birini cebinden çıkardığı bozuk para ile anlatan sivil savunma birliği kurtarma birim komutanı Golan Vach'in sözleri dinleyen herkesi duygulandırdı.

Golan Vach iki anısı olduğunu anlatarak sözüne başladı. Birincisi Hava alanına indikten sonra deprem sahasına götürecek araç olmadığı için beklediklerini ve her geçen dakikanın ne denli önemli olduğunun bilincinde kendilerini nasıl yediklerini anlattı.

PARAYI GÖSTERİP ANISINI ANLATTI

İkinci anısı ise çok daha ilginç idi.

Bunu anlatmaya başladığında üniforma cebinden bir madeni para çıkardı. Anım bu para ile ilgili.

Paranın maddi değeri yok aslında. Ancak olayın gelişimi şöyle:

Olay geçtiğimiz Cuma'yı Cumartesiye bağlayan geceydi.

30 saat süren bir uğraşın sonunda tünelin sonunda ki bir çocuk göründü. Askerler bekliyorlardı enkazın başında da bir paramedik (Acil Tıp Teknikeri) duruyordu.

Ben de yanındaydım ve çocuğu örten betonu elleri ile temizlediklerinde çocuğa yanaşıp ilgilenmeye başladı. Bu paramediği tanıyorum benim askerimdir. Bu arkadaşımız 2 sene önce kızını bir trafik kazasında kaybetmişti.

Bu arkadaşımız ilk önce çocuğun başını saçlarını okşadı ve serçe parmağında bir sonda koydu ve onunda sakinleşmesini sağladı. Ve ona her çocuğun bütün dünyada anlayabileceği bir lisanla şarkı söylemeye başladı.

"GÖZLERİMİZDEN YAŞLAR AKTI"

Ve adeta bir doğum gibi çocuğun enkaz altından çıkartılma işlemi başladı. Uzun süre bu kurtarma sürecinde çocuk sert ve güçlü idi. Sonunda da beton ve demir yığınları içinden Dünya yüzüne havaya çıktı. Hepimizin gözlerinde yaşlar vardı.

Söz konusu enkaz tünelinden çıktığımızda çocuğun amcası yanımıza gelerek aynı paramediğe yanaşarak bu metal parayı verdi.

Bu basit bir metal paradır fazla bir maddi değeri yoktur. Ancak amcanın izahatına yerel geleneklere göre bu metal para doğum yapan kadına verilir.

Ancak doğum zor bir doğum ise bu para doğumu gerçekleştiren ebeye verilir dedi.

İsrail'e geri dönmeden evvel herkes İsrail ekiplerini istiyordu.

"BU LİSAN HAYAT KURTARMA LİSANIDIR"

Sorduk insanlara neden diye burada o kadar çok değişik ekipler var ki niye biz. Aynı enkaz bölgesinde 40 değişik kurtarma ekibi vardı.

Biz İsraillileri istiyoruz ki biz size inanıyoruz. Bizim lisanımızı herkes anlıyor. Bu lisan hayat kurtarmanın lisanıdır. Bu insan sevgisi lisanıdır. Bu İsrail Savunma Kuvvetlerinin lisanıdır. Bu İsrail Devletinin lisanıdır.

Ondan sonraki bölümde ise teşekkürler yer alıyor ki bence her sözcüğü tercüme etmek gerekmiyor."

Bu törende Başbakan Binyamin Netanyahu ile Türkiyenin İsrail Büyükelçisi Sn. Şakir Özkan Torunlar da söz aldı ve geri dönen ekiplere teşekkür etti.