İsrailli siviller sınırı geçerek Suriye'ye girdi! Ordu operasyon başlattı...

İsrailli sivillerin sınırı geçerek Suriye'ye girdiği bildirildi.
Dışişleri'nden son dakika Suriye açıklaması!
İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Kısa bir süre önce onlarca İsrailli sivil, sınır çitini aşarak Suriye topraklarına, Macdel Şems (Majdal Shams) bölgesinden geçti.
İsrail Savunma Kuvvetleri, sınırı geçen sivillerin güvenli şekilde geri getirilmesi için şu anda sahada operasyon yürütmektedir."
Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından İsrail güçleri, 1967'den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ne bitişik tampon bölgeye yerleşmişti. Macdel Şems, Golan Tepeleri bölgesinde bulunuyor.