İsrailli sporcu bunu da yaptı! Skandal hareket

Finlandiya’da düzenlenen U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda İsrailli bir sporcu kafa kesme hareketi yaptı.

Finlandiya'da düzenlenen U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 4x100 metre erkekler bayrak yarışı öncesi büyük bir skandal yaşandı.

Yarış için son saniyeler sayılırken sporcular start çizgisinde yerini aldı. Kamera İsrail adına yarışan 19 yaşındaki İdo Peretz’e çevrildiğinde genç sporcunun eliyle yaptığı hareket dikkat çekti. Ido Peretz, kameralar önünde yaptığı kafa kesme hareketiyle tepkilerin odağı oldu.

3-009.jpg

Skandal hareketiyle eleştirilen Peretz, yarışta da istediğini bulamadı. İsrail takımı 4x100 metre erkekler bayrak yarışını son sırada tamamladı.

