İsrailli yetkililer yargılanabilir

Kaynak: AA
İsrailli yetkililer yargılanabilir

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyesi bazı ülkeler, Filistin topraklarında suç işleyen İsrailli yetkililer hakkında UCM'nin yargı yetkisine sahip olduğunu belirtti.

İspanya, İrlanda, Kolombiya, Brezilya, Filistin, Güney Afrika, Bangladeş, Bolivya, Komorlar ve Cibuti, UCM'nin ilgili ön inceleme dairesine sundukları yazılı beyanda, Mahkemenin Roma Statüsü uyarınca Filistin topraklarında suç işleyen İsrailli yetkililer hakkında yargı yetkisine sahip olduğunu ifade etti.

Güney Afrika, Bangladeş, Bolivya, Komorlar ve Cibuti, UCM'nin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nün 58. maddesi uyarınca tutuklama emri çıkarma yetkisine sahip olduğunu vurguladı.

Kolombiya, UCM'nin işgal altındaki topraklar da dahil olmak üzere Filistin topraklarında işlenen suçlar üzerinde yargı yetkisi bulunduğunu savunurken, Brezilya, Oslo Anlaşmalarının UCM'nin Filistin'deki durum üzerindeki yargı yetkisini engellemediğini belirtti.

Şili ve Meksika ise Oslo sürecinin UCM'nin İsrailli yetkililere yönelik yargılamalarını engellemediğini öne sürdü.

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