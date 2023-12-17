İsrailliler Gazze’ye atılacak bombaların üstüne isim yazıyor

Sosyal medya da paylaşılan fotoğraflarda, İsraillilerin Gazze’ye atacakları bombaların üzerine, Filistin’i destekleyen ünlü kişilerin ismini yazıkları ortaya çıktı.

Gazze’ye atılacak bombaların üstüne ismi yazılan kişilerden birisi de Türk kökenli Amerikan vatandaşı Cenk Uygur. Uygur sosyal medyadan sık sık Filistin’i destekleyen paylaşımlar yaptığı biliniyor.

Uygur dışında, bombaların üstüne isim yazılan diğer dikkat çekici isimler ise, , Anastasia Maria Loupis ve Jackson Hinckle gibi İsrail'i eleştiren ve sosyal medyada yüksek takipçili kişiler oldu.

Bombaların üstüne isim yazan kişiler sosyal medya hesaplarından duruma tepki gösterdi. Türk kökenli Amerikan vatandaşı eski MSNBC sunucusu Cenk Uygur, konuya ilişkin X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, ABD yönetiminin Gazze'de soykırıma varan saldırılarını sürdüren İsrail'e verdiği askeri desteği eleştirdi.

Uygur, paylaştığı mesajında, "İsrail ordusu benim hakkımda endişeli ve adımı bombalarının üzerine yazmışlar. Onlar (endişeli olmakta) haklı. Ben masum Filistinli çocukları öldürmelerine izin vermem. Eğer yetkili ben olsaydım benim adım orada olmazdı çünkü o bombalar orada olmazdı! Paramızı masum çocukları öldürmek için harcamazdım" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada kullanıcıları, İsrail'in, Gazze'ye atılacak bombaların üzerine isimlerini yazarak Gazze'deki duruma ve İsrail işgaline karşı çıkan söz konusu isimleri tehdit etmeyi amaçladığı yorumlarını yaptı.