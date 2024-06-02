İsraillilerin o ülkeye girişleri resmen yasaklanıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
İsraillilerin o ülkeye girişleri resmen yasaklanıyor

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik aralıksız sürdürdüğü katliamlara tepkiler her geçen gün artarak devam ederken, bir tane ülke sıra dışı bir adım atarak, İsrail vatandaşı olan kişilerin ülkeye girişini yasaklamaya hazırlanıyor.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 240 gündür sürerken, Günay Asya ülkesi Maldivler, İsraillilerin ülkeye girişini yasaklamaya karar verdi. Başkanlık Ofisi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre Bakanlar Kurulu, İsrail pasaportuna sahip kişilerin ülkeye girişini engellemek için yasaları değiştirme ve süreci denetlemek için bir alt komite kurma kararı aldı.

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Geçen yıl yaklaşık 11 bin İsrailli Maldivler'i ziyaret ederken, bu sayı ülkeye toplam giren turist sayısının yüzde 0.6'sına tekabül ediyor. İsrail'in nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Maldivler ile diplomatik bağları bulunmuyor.

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MALDİVLER HAKKINDA

Maldivler Cumhuriyeti, Güney Asya’da, Hint Okyanusu’nda yer alan 1.200 adadan oluşan bir devlettir.

Parça parça adalar halinde olan ülkenin, küresel iklim değişiklikleri yüzünden yüz yıl içerisinde sular altında kalması bekleniyor.

1.200 adanın sadece 281'inde insan yaşamın lduğu ülkede, 1.000 civarında ada hâlen boştur. Yerleşim bulunan 281 adadan 195'inde Maldivliler, 86 ada ise "otel ada" olarak değerlendirilmekte.

Maldivliler adada yer alan tek etnik gruptur ve kökenli bir halktır. Halk Maldivce konuşmakta olup, %97'si Müslümandır. Devlet başkanlık tipi cumhuriyet ile yönetilmektedir.

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