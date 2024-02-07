Issız adam Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor ? Son açıklaması ile sinyal mi verdi ?

CHP’nin bir önceki genel başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu gazeteci Hilal Köylü ile yaptığı röportajda hem gündeme dair açıklamada bulundu, hem de kimilerine göre geri döneceğinin sinyallerini verdi.

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hükümetin sorumluluklarını yerine getirmediğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, depremin yaşandığı anda hükümetin askerleri anında sahaya yönlendirmemesine de değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Ülkeyi 22 yıldır yöneten siyasal iktidar; askerleri, deprem olduğunda sahaya anında yollamadı. Depremin ilk üç-dört saatinde seyyar hastaneler, mutfaklar kurulabilirdi, yapılmadı.

İnsanların soğuktan ölmesine göz yumuldu. Neden? Türkiye’de sorumluluk taşıyan bir hükümet yok.

Erdoğan; depremi de sorumluluğunu da görmezden geliyor. Beşli çeteye hizmet eden Erdoğan, ülkeyi dilediği gibi yönetiyor.

Şimdi de çıkıp; merkezi hükümetle yerel yönetimin bir olmadığı kentlere hizmetin gitmeyeceğini söylüyor. Halka ‘Bana oy verirseniz, size hizmet ederim.

Oy vermezseniz, gözümün önünde ölseniz de, seyrederim’ mesajı veriyor.

Vatandaşın hayatı Erdoğan’ın umurunda değil. Erdoğan, şaşırtmıyor. Vatandaşını ve ülkesini işte bu derece sevmiyor.

Bir zamanlar hakaret ettiğinin (Mısır Cumhurbaşkanı Sisi) ayağına gidip, üç-beş kuruş koparma planı yapıyor. Aslında Erdoğan hakkında konuşmak bile benim ağırıma gidiyor”

SİYASETİ BIRAKMADIĞINI SÖYLEDİ

Başkentte bulunan ofisinde siyaset çalışmalarına devam ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, günlük yaşamda neler yaptığını açıkladı. Siyaseti bırakmadım açıklaması ise geri dönüş sinyalleri vermesi şeklinde yorumlandı. “Siyaseti bırakmadım. Her gün vatandaşlarla, ziyarete gelenlerle görüşüyorum. Belli konularda daha derinlikli düşünmeye zamanım var.

15-20 günde bir felsefeciler ve sosyologların da aralarında olduğu bir akademisyen grubuyla Türkiye’nin ve dünyanın sorunlarını konuşuyoruz, değerlendiriyoruz.

Gazetelere makaleler yazıyorum, analizler yapıyorum. Çocuklarla, torunlarla zaten hep beraberiz. Selvi Hanım’la da tiyatroya gittik bir-iki kez.”