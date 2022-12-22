﻿İşsizliğin nedenlerinin araştırılması için verilen önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

TBMM Genel Kurulu’nda CHP, işsizliğin nedenlerinin araştırılmasını, işsizlik nedeniyle ortaya çıkan sorunların çözülmesi ve önlemlerin alınması talebiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği Meclis Araştırması önergesinin, diğer önergeler önüne alınarak bugün görüşülmesini önerdi.

“ÜLKENİN GENÇLERİ GELECEĞİNİ YURT DIŞINDA ARIYOR”

CHP Grubu adına önergeyi açıklama üzere Tokat Milletvekili Kadim Durmaz söz aldı. İşsiz yurttaşların sayısına dikkat çeken Durmaz, “Türkiye'de işsiz sayısı 8 milyona dayandı; atanamayan öğretmenler, hemşireler, ziraat mühendisleri, engelliler, veterinerler ve birçok meslek erbapları. Üniversitelerin sayısını artırmakla işsizlerin tahsilini sadece bir dört yıl daha artırarak, bu ülkede planlama yapmadığınız için sağlıklı bir sonuca varamıyoruz. Yirmi yıllık AK Parti iktidarıyla gelinen noktada ülkenin gençleri geleceğini yurt dışında arıyor” dedi.

“EY AKP VE MHP, GENÇLERİMİZİ KAYBEDİYORUZ, HABERİNİZ VAR MI”

Durmaz, genç işsizliğe ve göçe değinirken, “Yetişmiş insan gücü, akademisyenler bir bir ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor. Her 4 gençten biri, bırakınız yurt içinde göçü, yurt dışında yaşamak istiyor. Gençlerin yüzde 96'sı mutsuz, yüzde 82,4'ü hayat standartlarından memnun değil, yüzde 66'sı gelecekten umutsuz, yüzde 27'si ülkesini değiştirmek istiyor. Sadece 2021'den bugüne kadar 2 bin 417 doktorumuz yurt dışına gitmek zorunda kaldı. Ey AKP ve MHP, gençlerimizi kaybediyoruz, haberiniz var mı” sözleriyle AKP ve MHP’yi eleştirdi.

“BU EKONOMİK ŞARTLARDA GÖZLERİN İÇİ IŞILDAYAN TEK KİŞİ İSE SAYIN NEBATİ'DİR. TÜRK MİLLETİNİN İSE GÖZLERİNİN FERİ SÖNMÜŞTÜR”

CHP’nin önergesi üzerine İYİ Parti Grubu adına Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral söz aldı. İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Oral, “asgari ücretin 8.500 Türk lirası olarak açıklanmasının hemen akabinde işsizlikle alakalı bir önergeyi görüşüyor olmamız son derece önemlidir çünkü Türk milleti asgari ücret ve işsizlik arasında sıkıştırılmış, bir ekonomik zulüm düzenine mahkûm edilmiştir. Memurlarımızı dışarıda bıraktığımızda işçilerimizin yüzde 60’tan fazlası asgari ücretli çalışmaktadır. Asgari ücret adının anlamını çoktan kaybetmiştir. Şirketlere maaş dikte etmekten öteye gitmemektedir. Bu enflasyonla 8.500 liranın bile bir kıymeti olamayacağını birkaç ay içinde göreceğiz. Bu ekonomik şartlarda gözlerin içi ışıldayan tek kişi ise sayın Nebati'dir. Türk milletinin ise gözlerinin feri sönmüştür” dedi.

“BİZ DE ORALARI TERK EDİP GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALDIK”

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, kendisinin de Tokatlı olduğunu vurgularken, CHP’nin önergesi

“BİZ İKTİDARA GELDİĞİMİZDE 69 BİN 828 SİGORTALI VARDI, ŞU ANDA BU RAKAM 140 BİNE ULAŞMIŞ DURUMDA”

CHP’nin önergesi üzerine son sözü AKP Grubu adına Tokat Milletvekili Mustafa Arslan kullandı. Arslan, “Tokat genelinde sigortalı sayısı nedir diye baktım. Biz iktidara geldiğimizde 69 bin 828 sigortalı vardı, şu anda bu rakam 140 bine ulaşmış durumda. Tokat, her alanda; ulaşım, eğitim, turizm, sanayi ve kültür alanındaki yatırımlarla büyümeye devam ediyor. 7 bereketli ovamızda, 1 milyon dekar arazide toplulaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Yine, 500 bin dekar arazide kapalı sulama çalışmalarımız devam ediyor. Yine, 500 bin dekar arazide kapalı sulama çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah, bu yatırımlarla birlikte, hep beraber Tokat'ı daha da büyütmeye çalışacağız” diye konuştu.

CHP'nin önergesi, AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla reddedildi.