İşsizlik başvurusu 9 ayın zirvesinde

Kaynak: Haber Merkezi
İşsizlik başvurusu 9 ayın zirvesinde

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 8 Haziran ile biten haftada 242 bine yükselerek 9 ayın zirvesinde açıklandı.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına yönelik haftalık verilerini yayımladı.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan işsizlik maaşı başvurularına yönelik haftalık verileri kapsamında, ülkede ilk defa işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 8 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 13 bin kişi artışla 242 bine çıktı.

Piyasa beklentisi, 225 bin olması yönündeydi. Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı da 1 Haziran ile biten haftada 25 bin kişi artışla 1 milyon 820 bine yükseldi.

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