İşsizlik maaşına sadaka gibi zam. Cezalara harçlara ve vergilere gelince yüzde 50 zam

Asgari ücretin 17 bin 2 TL olarak açıklanmasının ardından hesaplar değişti. İşsizlik ödeneklerine de zam yapıldı.

En düşük işsizlik maaşı 6 bin 922 TL’den 7 bin 940 TL’ye yükseldi. En yüksek işsizlik maaşı ise 15.880 TL oldu.

İşsizlik maaşı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla işsizlere ödeniyor. Öte yandan işten çıkarılmadan önceki son üç yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödenmesi ve ayrılmadan önceki son 120 günün sigortalı çalışma zorunluluğu ulunuyor.

CEZALARA, VERGİLERE, HARÇLARA YÜZDE 50 ZAM YAPILIRKEN İŞSİZLİĞE SADAKA GİBİ ZAM

Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından cezalara, vergilere ve harçlara zam yağdı.

Köprü ve otoyol ücretlerine yüzde 50 oranında zam geldi. Trafik cezaları, vergi ve harçlar yeniden değerleme oranıyla yüzde 58,46'lik zama tabi tutuldular.

Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne zam yapıldı. MTV'deki zam 58,46 olarak belirlendi. Alkol, akaryakıta zam yağdı. Ehliyetten pasaporta noter ücretinden TC Kimlik kartına yüzde 20’yi aşan zamlar yapıldı.

KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR?

Kendi isteği dışında işsiz kalmak,

İş çıkışından 120 gün sonra hala işsiz olmak,

3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

İşten çıktıktan sonraki 30 gün içinde İŞKUR’a başvuru yapmak.

İŞSİZ SAYISI DA AÇIKLANDI

Öte yandan TÜİK, işsizlik rakamlarını açıkladı. İşsizlik 2023 yılının Kasım ayında yüzde 9 oldu. İşsiz sayısı 3 milyon 116 bin kişi olarak belirtildi. Dolayısıyla işsizler ordusuna 115 bin kişi katıldı. Genç işsizlik ise yüzde 16,5 oldu.