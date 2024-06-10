İşsizlik Nisan'da azaldı

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılının Nisan ayında bir önceki aya göre 18 bin kişi azaldı ve 3 milyon 42 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak %8,5 seviyesine geldi.

İşsizlik oranı erkeklerde %7,2 iken kadınlarda %11,1 olarak tahmin edildi.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI YÜZDE 49,5

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre bin kişi azaldı ve 32 milyon 618 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 49,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9, kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK

15-24 yaş grubunu içine alan nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya nazaran 0,1 puan azalarak yüzde 14,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 12,2, kadınlarda ise yüzde 19,1 olarak değerlendirildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 44,3 saat olurken

istihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 0,6 saat artarak 44,3 saat oldu.