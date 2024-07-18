İşsizlik oranı geçen yıl en yüksek Hakkari'de en düşük Sinop'ta çıktı

Hakkari işsizlikte ilk sırada

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, geçen yıl işsizlikte şampiyon ve en düşük olan illeri açıkladı.

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde geçen yıl işsizlik oranı yüzde 9,4...Geçen yılın işsizlikte şampiyon olan il yüzde 23,3'le Hakkari olarak kayıtlara geçti.

SİNOP İSSİZLİKTE EN DÜŞÜK İL OLDU

TÜİK'in açıkladığı veriler, Türkiye'de işsizlikte en düşük ilin Sinop olduğunu ortaya koydu. Sinop'ta kent genelindeki işsizlik oranı yüzde 4,8'le Sinop oldu.

Türkiye genelinde 2023 yılı için istihdam oranı yüzde 48,3 çıktı. TÜİK'e göre en yüksek rakam yüzde yüzde 58,2 ile Ardahan'dan geldi. İstihdam oranı en düşük olan il ise yüzde 35,5'la Siirt'te görüldü.

İSTİHDAMA KATILMA ORANI

2023 yılında iş gücüne katılma oranı ülke genelinde 53,3 çıktı. TÜİK'in verilerine göre en yüksek iş gücüne katılma oranı yüzde 61,7 ile Ardahan'da gerçekleşti. En düşük il ise yüzde 38,5 ile Siirt'te olarak kayıtlara geçti.