İşsizlik Sigortası Fonu'nda biriken para 218 milyar liraya ulaştı

İşsizlerin uğradıkları gelir kaybını telafi etmeleri için 199 yılında kurulan İşsizlik Sigortası Fonu'nda biriken paranın miktarı açıklandı. Ama "Varlık" olarak adlandırılması dikkat çekti.

İşsizlik Sigorta Fonu'nda geçen yıl biriken para 196 milyar 950 milyon lira olarak kayıtlara geçmişti. Sigortalının prime esas aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanan yüzde 2 işveren, yüzde 1 sigortalı kesintileri ve yüzde 1 de devlet katkı sağlıyor.

İşsizlik Sigortası Fonu, 2024'ün ilk üç aylık döneminde yaklaşık 21,3 milyar lira büyüyerek, mart sonu itibarıyla 218 milyar 266 milyon liralık varlığa ulaştı.

Ödeme yapıldığı Mart 2002'den 31 Mart 2024'e kadar işsizlik ödeneğine 19 milyon 496 bin 914 kişi başvuru yaptı. Başvuranlardan 10 milyon 618 bin 255 kişi ödenek almaya hak kazandı.

Ödeneği hak edenlere toplam 76 milyar 727 milyon 576 bin lira ödeme yapıldı.

SON 4 AYLIK PRİME ESAS KAZANÇ ÖNEMLİ

İşsizlik ödeneği hesaplamasında sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor.

Ödenek miktarı işten ayrılmadan önceki son 4 aylık kazancın yüzde 40'ı olarak hesaplanıyor ancak hesaplanan tutar asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor.

Buna göre, 2024 yılında 4 ay çalışıp işsiz kalan bir kişi için işsizlik ödeneği en düşük 7 bin 940 lira, en yüksek 15 bin 880 lira olarak uygulanıyor.

Yapılan açıklamada, işçiye ödenen miktar belirtilirken, işverene ödenen miktarla ilgili her hangi bir detay verilmedi.